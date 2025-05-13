Сержиу Консейсау возглавил клуб накануне 2025 года, но уже готов взять второй титул.

Два трофея «россонери» за пять месяцев? Да! Прогноз на «Милан» — «Болонья»

14 мая состоится матч финала Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме сразятся за трофей «Милан» и «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Милан» — «Болонья» 14 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Болоньи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч финала Кубка Италии «Милан» — «Болонья» 14 мая 2025 года не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на финал Кубка Италии «Милан» — «Болонья» (14.05.2025)

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 14 мая 2025, среда. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

На днях прошла генеральная репетиция финала Кубка Италии. Соперники встречались в Серии А, и миланцы одержали победу со счётом 3:1. Ключевую роль сыграли произведённые Сержиу Консейсау замены. Дубль оформил вышедший на поле на 61-й минуте Сантьяго Хименес.

Длина скамейки запасных — важное преимущество «россонери», но не единственное. По ходу сезона «Интер» ни разу не смог победить «Милан». «Нерадзурри» уступили в матче за Суперкубок Италии, хотя вели в счёте 2:0. А также разгромно проиграли ответную полуфинальную встречу Кубка Италии.

Сержиу Консейсау — очень сильный мотиватор. У португальца были проблемы со стабильностью в результатах, но он смог разобраться и с этим. Миланцы проиграли только два из девяти последних матчей чемпионата Италии. Поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице первенства.

А вот «Болонья» на последнем отрезке сезона заметно сбавила ход. Выиграла только одну из шести предыдущих встреч чемпионата Италии. Объясняются плохие результаты сложным календарём. В соперниках были команды преимущественно из верхней части турнирной таблицы.

Это ещё один плюсик в копилочку «Милана». Ведь «Болонья» потратила много энергии. Она прикладывала усилия, чтобы набрать как можно больше очков. Была мотивирована желанием получить путёвку в Лигу чемпионов, однако не справилась с давлением конкурентов. Старания, возможно, оказались напрасными.

Заключить пари на то, что «россонери» выиграют Кубок Италии, можно с коэффициентом 1.84. В решающем матче проявятся все самые сильные качества команд. «Милан» лучше готов ментально и физически. Техничных футболистов в его составе будет побольше, чем у «Болоньи». Исход предсказуем.

Ставка: «Милан» выиграет Кубок Италии за 1.81.