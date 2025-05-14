Экспресс с коэффициентом 8.65: ответный матч ЦСКА — «Зенит» и финал Кубка Италии

Еврокубков на этой неделе нет, но интересных футбольных событий всё равно хватает. ЦСКА пытается отыграться в противостоянии с «Зенитом» в Кубке России, «Милан» и «Болонья» спорят за Кубок Италии, а у «Реала» первый матч после поражения от «Барселоны». Всё вместе — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч ЦСКА — «Зенит»

Первый матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Необязательно в ответном выступать красиво и качественно. Можно даже уступить, но с разницей не более чем в один мяч. Для Сергея Семака это несложная задача. Его подопечные пропускают реже всех в РПЛ. ЦСКА, кстати, на втором месте по этому показателю.

В очередной раз наиболее благоприятным вариантом для ставки видится ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.77. Ни в одной из девяти последних официальных очных встреч соперники на двоих не забили больше двух мячей. В шести из них не смогли прыгнуть выше планки в один гол.

Можно было бы поверить в иной исход, не набери «Зенит» хороший ход под занавес сезона. Выдав семиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ, сине-бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. И в Кубке России преуспевают. На «золотой» дубль замахиваются то есть. Глубины состава хватит на оба турнира. ЦСКА не так хорош всё же.

Прогноз на матч «Милан» — «Болонья»

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 14 мая 2025, среда. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

Длина скамейки запасных — важное преимущество «россонери», но не единственное. По ходу сезона «Интер» ни разу не смог победить «Милан». «Нерадзурри» уступили в матче за Суперкубок Италии, хотя вели в счёте 2:0. А также разгромно проиграли ответную полуфинальную встречу Кубка Италии.

Сержиу Консейсау очень сильный мотиватор. У португальца были проблемы со стабильностью в результатах, но он смог разобраться и с этим. Миланцы проиграли только два из девяти последних матчей чемпионата Италии. Поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице.

А вот «Болонья» на последнем отрезке сезона заметно сбавила ход. Выиграла только один из шести предыдущих матчей чемпионата Италии. Объясняются плохие результаты сложным календарём. В соперниках были команды преимущественно из верхней части турнирной таблицы. Это ещё один плюсик в копилочку «Милана».

Прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»

На днях «Реал» потерпел поражение в «эль класико» со счётом 3:4. Отставание от «Барселоны» увеличилось до семи очков. Однако это ещё не конец. Есть сценарий, при котором мадридцы помешают каталонцам взять титул. Шансы крайне малы, но больше ничего не остаётся. Надо выигрывать оставшиеся матчи и держать кулачки, чтобы конкурент потерял очки.

Кроме того, «сливочным» необходимо извиниться перед болельщиками за поражение от «Барселоны». Нужно уверенно победить «Мальорку». Оформивший хет-трик в «эль класико» Килиан Мбаппе займётся этим вопросом. Француз поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров первенства, несмотря на определённую неразбериху в атаке команды.

А ведь «Реалу» приходится всецело полагаться на результативность. Из-за травм не могут помочь практически все защитники. А оставшиеся у Карло Анчелотти в подспорье часто допускают ошибки. Банально не вывозят. Шансы есть, ведь для мадридцев «Мальорка» является удобным соперником. Они выиграли семь из девяти последних очных встреч, плюс на «Сантьяго Бернабеу» с разгромным счётом победили три раза.

Экспресс на футбол 14 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Зенит» за 1.77.

тотал меньше 2.5 мяча в матче ЦСКА — «Зенит» за 1.77. Ставка 2: «Милан» выиграет у «Болоньи» за 2.60.

«Милан» выиграет у «Болоньи» за 2.60. Ставка 3: победа «Реала» в матче с «Мальоркой» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.60 х 1.88 = 8.65.