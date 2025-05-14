«Торонто» спустит Бобровского с небес на землю, США исправятся за 0:3: экспресс на хоккей

В перерывах между матчами финала Кубка Гагарина следим за плей-офф НХЛ и чемпионатом мира по хоккею в Дании и Швеции. Начинаем сегодня, 14 мая, а продолжаем — рано утром 15 мая. Вместе с экспрессом на «Чемпионате», разумеется, интереснее.

Прогноз на матч США — Норвегия

Сборная США, несмотря на то что некоторые лидеры продолжают участие в плей-офф НХЛ и находятся вне состава национальной команды, традиционно считается одним из фаворитов турнира. Первые две встречи это только подтвердили. Американцы крупно и всухую обыграли сборные Дании (5:0) и Венгрии (6:0).

А вот в последнем матче со сборной Швейцарии, которая по большому счёту уступает в классе, «звёздно-полосатые» неожиданно уступили — 0:3. Здесь можно поздравить швейцарцев, но важнее то, что теперь подопечные Райана Варсофски должны разозлиться. Сборной Норвегии не позавидуешь.

Во-первых, норвежская команда, в отличие от соседних Швеции и Финляндии, сильными хоккеистами не славится. На этом чемпионате мира проиграла сборным Казахстана и Чехии с одинаковым счётом 1:2. К атаке есть большие вопросы. Во-вторых, норвежцы проводили игру 13 мая, в то время как американцы получили больше отдыха на целый день.

Прогноз на матч «Торонто» — «Флорида»

После четырёх встреч счёт в серии равный — 2-2. Выдающаяся игра в прошлом матче наверняка вдохновит Сергея Бобровского и всю «Флориду». Однако российский голкипер сталкивается с определённой нестабильностью в плей-офф НХЛ. Голкипер же «Торонто» Джозеф Уолл и вовсе является сменщиком травмированного Энтони Столарза.

Букмекеры тоже ждут голов в предстоящей пятой игре. И есть все шансы увидеть штук пять-шесть. Хоккеисты «Мэйпл Лифс» вернутся домой заряженными, с желанием отомстить. Всё-таки в гостях они упустили преимущество в две победы, а однажды вообще остались без шайб. Остон Мэттьюс в хорошей форме и регулярно создаёт моменты — голы придут.

В качестве ставки можно взять индивидуальный тотал «Торонто» больше 24.5 броска в створ ворот. На своём льду команда должна сыграть активно, постараться завладеть инициативой. В целом по серии преимущество по данному показателю у «Флориды». Однако канадский клуб близок к тому, чтобы пробить планку, если учесть количество заблокированных соперником бросков.

Экспресс на хоккей 14 мая 2025 года

Ставка 1: США выиграют у Норвегии всухую за 3.10.

Ставка 2: тотал «Торонто» больше 24.5 броска в створ ворот «Флориды» за 2.03.

Общий коэффициент: 3.10 х 2.03 = 6.29.