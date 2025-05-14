Деян Станкович разозлится. Прогноз на «Спартак» — «Ростов»

Еврокубковых соревнований нет, все в ожидании финалов. Скрасить будни поможет Кубок России, где вплотную подошли к самому интересному. В четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится финальный матч Пути регионов «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Победитель получит право сразиться за трофей.

Коэффициенты на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» 15 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно составляет 56% вероятности. Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 5.10 — 19% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч финала Пути регионов в Кубке России получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов» (15.05.2025)

Ох и не повезло же «Ростову»! На кону стоит путёвка в финал Кубка России, где победитель сможет сразиться за трофей. Недооценки и какой-либо недонастроенности у соперников быть не должно. Однако ростовскому клубу будет очень тяжело в предстоящем финале Пути регионов. Разбираемся, почему так. Причин несколько.

Во-первых, встреча проходит в Москве. Она станет для «Ростова» четвёртым выездом подряд за последние две недели. Учитывая современные трудности с логистикой, это дополнительная нагрузка. Недавно игроки добились ничьей в подмосковных Химках с местным одноимённым клубом, а накануне уступили в Казани «Рубину». Теперь снова возвращаются в столицу.

Во-вторых, «Спартак» проиграл «Динамо» в дерби. Мало того, что отстал от тройки лидеров в чемпионате России, так ещё и пропустил вперёд конкурента. Про чемпионство уже речи не идёт, но и на медали теперь рассчитывать сложно. Остаётся Кубок России — последний шанс спасти сезон и хоть как-то оправдать дорогостоящие трансферы. Команда явно будет злая на поле.

В-третьих, на первый план выйдет фигура Деяна Станковича. Сербский специалист — это про мотивацию. А настраиваться есть на что. Помимо очевидной борьбы за выход в финал, красно-белые наверняка припомнят «Ростову» двухматчевое противостояние в 1/4 финала Пути РПЛ. Тогда, в ноябре прошлого года, ростовчане одержали две победы. За такое тоже надо мстить.

Сам же «Ростов» выше седьмой строчки в РПЛ не поднимется, а ниже девятой — не опустится. Кубок России — реальная возможность выиграть титул и прыгнуть выше головы, однако команда, мягко говоря, не так хороша, чтобы в это поверить. На отрезке из восьми последних матчей у неё всего две победы при трёх поражениях всухую. «Спартаку» тоже проиграла — со счётом 0:3. Проиграет снова.

Ставка: «Спартак» победит «Ростов» за 1.76.