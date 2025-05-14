Флик и Ямаль станут чемпионами в дерби. Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Пока все в ожидании финалов еврокубковых соревнований, испанская Примера в освободившееся на буднях время проводит свои встречи. В четверг, 15 мая, на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона». Стартовый свисток каталонского дерби запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Барселона» 15 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно составляет 75% вероятности. Победа «Эспаньола» оценивается в 10.50 — менее 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 6.00.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона» (15.05.2025)

Досаднейший вылет из Лиги чемпионов не сумел выбить «Барселону» из колеи. Недавно каталонская команда одержала победу над мадридским «Реалом» в «эль класико» со счётом 4:3 и практически обеспечила себе первое место в Ла Лиге. Для того чтобы досрочно стать чемпионом, надо просто выиграть в дерби с «Эспаньолом», и конкуренты уже никак не помешают.

Шансы есть. Причём приличные. «Эспаньол» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании. За три тура до конца сезона находится в середине турнирной таблицы, но плотность настолько высокая, что запаса перед зоной вылета почти нет — он составляет всего пять очков. Разумеется, аутсайдер будет стараться, однако результаты у него грустные.

За двумя ничьими и тремя победами с конца марта последовали три поражения подряд. «Попугаи» проиграли «Вильярреалу» (0:1), «Бетису» (1:2) и «Леганесу» (2:3). Последний — прямой конкурент в борьбе за выживание. В целом команда не так много пропускает, но у неё трудности с реализацией. Сегодняшнюю «Барселону», которая ещё и в первом круге выиграла со счётом 3:1, таким не испугать.

После двух подряд сложнейших со всех точек зрения матчей с «Интером» и «Реалом» Ханс-Дитер Флик наверняка перетасует состав. Однако запаса класса и мотивации сине-гранатовым должно хватить в любом случае, чтобы оформить досрочное чемпионство. Каким может быть итоговый счёт? В районе того, что был в первом круге.

«Барселона» зачастую бросает на амбразуру Войцеха Щенсного из-за своего стиля игры. У «Эспаньола», для которого предстоящая встреча является принципиальной, будут шансы забить. Но посмотрите, сколько забивает сама «Барселона»! 95 мячей в 35 матчах Ла Лиги и 43 мяча в 14 матчах Лиги чемпионов — очень внушительно. Что-то вроде 3:1 здесь вполне может быть.

Ставка: «Барселона» победит «Эспаньол» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.