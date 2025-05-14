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Локомотив — Трактор, 15 мая 2025 года, смотреть онлайн, прогноз на матч Кубка Гагарина, прямая трансляция, во сколько начало, счёт

«Локомотив» — «Трактор», второй матч. Ярославль горячо отреагирует на поражение
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на второй матч
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Ждём давление железнодорожников с первых минут.

Главное событие сезона в Континентальной хоккейной лиге — финал Кубка Гагарина — уже началось. Продолжаем разговор! В четверг, 15 мая, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» 15 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно составляет 52% вероятности. Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 28% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.00. В то же время аналитики сомневаются, что второй матч финала Кубка Гагарина получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, тотал больше 4.5 шайбы — с таким же коэффициентом.

Прогноз и ставка на второй матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» (15.05.2025)

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
15 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это уже сама по себе удивительная серия. Во-первых, финалистами Кубка Гагарина впервые в истории стали команды, которые выиграли конференции во время регулярки. Во-вторых, и для «Локомотива», и для «Трактора» трофей может стать первым. Правда, ярославский клуб играл в финале прошлого сезона, а челябинскому пришлось ждать 12 лет.

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Примечательно также, что соперники абсолютно разные. Если ярославский коллектив — это про постоянное давление, предельно внимательную игру и отлаженные механизмы, то челябинский любит быстрые передачи и яркие атакующие рисунки. Объединяет же их стабильное выступление на протяжении всего сезона, а потому в данной серии фаворита просто нет.

Финал Кубка Гагарина начался с победы «Трактора» со счётом 2:1, хотя у «Локомотива» преимущество домашнего льда. Команды имели не одну возможность отличиться, однако голевые действия пришлись на третий период. Челябинские хоккеисты забросили две шайбы за 13 секунд в начале заключительного отрезка, а ярославцев хватило отквитать только одну.

Впрочем, Игорю Никитину не привыкать делать выводы из неудачных стартов. По ходу плей-офф КХЛ «Локомотив» дважды начинал серию с поражения. Это третий случай. Однако всегда брал себя в руки и выдавал победные серии. Строго говоря, ехать в Челябинск к такому сопернику при 0-2 в серии очень опасно, так что логично ждать от ярославцев увеличение давления.

Любопытный факт — «Трактор» лучше всего проводит третьи периоды в этом сезоне. Даже игроки не могут понять, в чём дело, но первая встреча финала Кубка Гагарина только подтвердила закономерность. Зато начинает матчи клуб долго, у него 10 поражений по итогам первой двадцатиминутки в нынешнем плей-офф. Это может стать проблемой, учитывая, что хозяева нарастят давление.

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«Локомотив» регулярно в домашних матчах выходит с преимуществом на второй период. В том числе за счёт прессинга. Даже если железнодорожники не сравняют счёт в серии, то как минимум начало второй игры должно остаться за ними. Поможет неувядающий Александр Радулов. Без пяти минут 39-летний нападающий успевает везде: и обороне помогать, и атаки строить. В первых периодах этого плей-офф у него 2+1.

Ставка: «Локомотив» выиграет первый период у «Трактора» за 2.70.

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