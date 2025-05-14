«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Диего Симеоне уже ничего не нужно

Футбольный сезон в европейских чемпионатах подходит к концу, но ещё не все участники решили свои вопросы. В четверг, 15 мая, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Атлетико». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Осасуна» — «Атлетико» 15 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается в 3.90 — около 25% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.40.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Атлетико» (15.05.2025)

С одной стороны, здесь может быть всё очевидно. Мадридский «Атлетико» — завсегдатай Лиги чемпионов, который параллельно из года в год вписывается в конкуренты «Реалу» и «Барселоне» за золотые медали первенства. Разница в классе с «Осасуной» принципиальная, а это значит, что победу в очной встрече добыть сможет. Однако не спешите судить по обложке.

Мадридский клуб действительно какое-то время бился в Лиге чемпионов и претендовал сразу на два титула на внутренней арене, но самую ответственную часть сезона завалил. Досаднейшим образом уступил «Реалу» в 1/8 финала ЛЧ, вылетел из полуфинала Кубка Испании от «Барселоны» и отстал в чемпионской гонке, хотя шёл какое-то время первым.

Диего Симеоне собрал в этом сезоне очень приличную команду, которая отрезками была хороша везде. Однако заканчивает в энергосберегающем режиме. Домашние матчи мотивируют — три последних удалось выиграть с общим счётом 11:2. Зато к выездным «матрасники» относятся прохладно: победили только в одном из семи, и бог с ним.

Из зоны Лиги чемпионов мадридский клуб уже не вылетит, а больше бороться не за что. «Осасуна», в свою очередь, и мотивацией не обделена, и дома выступает прилично. Команда из Памплоны может попасть в квалификацию Лиги конференций, если займёт восьмое место в чемпионате. Сейчас отставание составляет два очка.

Конкурентов много, однако шансы есть, ведь календарь у «Осасуны» попроще будет. Тем более что отличительной чертой команды в этом сезоне является небольшое количество поражений. Побед мало, в основном — ничейные исходы. Но проигрывает редко. С учётом того, что «Атлетико» на выезде не так уж хорош, часто теряет очки, логично ожидать ничью и в этот раз. 1Х тоже выглядит интересно.

Ставка: ничья за 3.40.