«Барселона» надевает золото, «Спартак» спасает сезон: экспресс с коэффициентом 14.9

Европейский футбольный сезон приближается к завершению. Пока ждём финальные матчи еврокубков, следим за внутренней ареной. В сегодняшнем экспрессе на «Чемпионате» — Кубок России и Ла Лига.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Ох и не повезло же «Ростову»! Почему? Во-первых, встреча проходит в Москве. Она станет для «Ростова» четвёртым выездом подряд за последние две недели. Учитывая современные трудности с логистикой, это дополнительная нагрузка. Недавно игроки добились ничьей в подмосковных Химках с местным одноимённым клубом, а накануне уступили в Казани «Рубину». Теперь снова возвращаются в столицу.

Во-вторых, «Спартак» проиграл «Динамо» в дерби. Мало того, что отстал от тройки лидеров в чемпионате России, так ещё и пропустил вперёд конкурента. Про чемпионство уже речи не идёт, но и на медали теперь рассчитывать сложно. Остаётся Кубок России — последний шанс спасти сезон и хоть как-то оправдать дорогостоящие трансферы. Команда явно будет злая на поле.

В-третьих, на первый план выйдет фигура Деяна Станковича. Сербский специалист — это про мотивацию. А настраиваться есть на что. Помимо очевидной борьбы за выход в финал, красно-белые наверняка припомнят «Ростову» двухматчевое противостояние в 1/4 финала Пути РПЛ. Тогда, в ноябре прошлого года, ростовчане одержали две победы. За такое тоже надо мстить.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико»

С одной стороны, здесь может быть всё очевидно. Мадридский «Атлетико» — завсегдатай Лиги чемпионов, который параллельно из года в год вписывается в конкуренты «Реалу» и «Барселоне» в борьбе за золотые медали первенства. Разница в классе с «Осасуной» принципиальная, а это значит, победу в очной встрече добыть сможет. Однако не спешите судить по обложке.

Диего Симеоне собрал в этом сезоне очень приличную команду, которая отрезками была хороша везде. Но заканчивает в энергосберегающем режиме из-за того, что больше ни на что не претендует и ни за что не борется. Домашние матчи мотивируют — три последних удалось выиграть с общим счётом 11:2. Зато к выездным «матрасники» относятся прохладно: победили только в одном из семи, и бог с ним.

«Осасуна», в свою очередь, и мотивацией не обделена, и дома выступает прилично. Команда из Памплоны может попасть в квалификацию Лиги конференций. Шансы есть. Отличительной чертой команды в этом сезоне является небольшое количество поражений. Побед мало, в основном — ничейные исходы. Но проигрывает редко. С учётом того, что «Атлетико» на выезде не так уж хорош, часто теряет очки, логично ожидать ничью и на этот раз.

Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Досаднейший вылет из Лиги чемпионов не сумел выбить «Барселону» из колеи. Недавно каталонская команда одержала победу над мадридским «Реалом» в «эль класико» со счётом 4:3 и практически обеспечила себе первое место в Ла Лиге. Для того чтобы досрочно стать чемпионом, надо просто выиграть в дерби с «Эспаньолом», и конкуренты уже никак не помешают.

Шансы есть. Причём приличные. «Эспаньол» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании. За три тура до конца сезона находится в середине турнирной таблицы, но плотность настолько высокая, что запаса перед зоной вылета почти нет — отрыв составляет всего пять очков. Разумеется, аутсайдер будет стараться, однако результаты у него грустные.

После двух подряд сложнейших со всех точек зрения матчей с «Интером» и «Реалом» Ханс-Дитер Флик наверняка перетасует состав. Но запаса класса и мотивации сине-гранатовым должно хватить в любом случае, чтобы оформить досрочное чемпионство. «Барселона» зачастую бросает на амбразуру Войцеха Щенсного из-за своего стиля игры. У «Эспаньола» будут шансы забить, однако не больше, чем соперник.

Экспресс на футбол 15 мая 2025 года

Ставка 1: «Спартак» победит «Ростов» за 1.76.

«Спартак» победит «Ростов» за 1.76. Ставка 2: ничья в матче «Осасуна» — «Атлетико» за 3.40.

ничья в матче «Осасуна» — «Атлетико» за 3.40. Ставка 3: «Барселона» победит «Эспаньол» + тотал больше 3.5 мяча за 2.50.

Общий коэффициент: 1.76 х 3.40 х 2.50 = 14.9.