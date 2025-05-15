Овечкин — у стенки, «Локомотив» давит «Трактор»: экспресс на Кубок Гагарина и плей-офф НХЛ

В КХЛ продолжается борьба за Кубок Гагарина, а в НХЛ приближаются к серии за Кубок Стэнли. Везде хватает интриги. Сегодня, 15 мая, смотрим второй матч противостояния «Локомотив» — «Трактор», а рано утром 16 мая переживаем за Александра Овечкина и «Вашингтон».

Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор»

Финал Кубка Гагарина начался с победы «Трактора» со счётом 2:1, хотя «Локомотив» имел преимущество домашнего льда. Впрочем, Игорю Никитину не привыкать делать выводы из неудачных стартов. По ходу плей-офф КХЛ «Локомотив» дважды начинал серию с поражения. Это третий случай. Однако всегда брал себя в руки и выдавал победные серии. Строго говоря, ехать в Челябинск к такому сопернику при 0-2 в серии очень опасно, так что логично ждать от ярославцев увеличения давления.

Любопытный факт — «Трактор» лучше всего проводит третьи периоды в этом сезоне. Даже игроки не могут понять, в чём дело, но первая встреча финала Кубка Гагарина только подтвердила закономерность. Зато начинает матчи клуб долго, у него 10 поражений по итогам первой двадцатиминутки в нынешнем плей-офф. Это может стать проблемой, учитывая, что хозяева нарастят давление.

«Локомотив» регулярно в домашних матчах выходит с преимуществом на второй период. В том числе за счёт прессинга. Даже если железнодорожники не сравняют счёт в серии, то как минимум начало второй игры должно остаться за ними. Поможет неувядающий Александр Радулов. Без пяти минут 39-летний нападающий успевает везде: и обороне помогать, и атаки строить. В первых периодах этого плей-офф у него 2+1.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина»

Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» оказались прижаты к стенке по итогам четырёх встреч с «Каролиной Харрикейнз». Один матч, а именно второй домашний, столичный клуб взял, но из-за поражения в первом домашнем и двух гостевых теперь находится в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Каролина» — крайне неудобный соперник для «Кэпиталз» в последние годы. И данная серия это только подтверждает. Однако в Вашингтоне в пятом матче, когда хозяевам уже отступать некуда, гости наверняка столкнутся с особым давлением. А ведь команда Овечкина не проигрывает в основное время уже пять очных встреч кряду.

В предстоящем матче, который является, пожалуй, ключевым в серии, ждём от «Вашингтона» хорошей игры. Как минимум дотянуть до дополнительного времени он сможет. А дальше — на сколько оппонентов хватит. Либо же всё решится раньше, как это было в единственном победном матче «Кэпиталз». В то же время чересчур много голов быть не должно.

Экспресс на хоккей 15 мая 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» выиграет первый период у «Трактора» за 2.70.

«Локомотив» выиграет первый период у «Трактора» за 2.70. Ставка 2: «Вашингтон» не проиграет «Каролине» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.70 х 1.80 = 4.86.