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Челси — Манчестер Юнайтед, прогноз на матч АПЛ 16 мая 2025, смотреть онлайн, прямая трансляция, ставки на футбол, результат, счёт

«Челси» — «МЮ». Мареска и Аморим идут в Лигу чемпионов разными путями
Михаил Коробов
«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ
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Лондонцам нужно быть в топ-5, манкунианцы должны взять Лигу Европы. Все будут при своём.

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск. Главный судья — Крис Кавана.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 16 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 71% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Юнайтед» (16.05.2025)

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
16 мая 2025, пятница. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперники подходят ко встрече с разными целями. «Челси» настроен строго на победу. Он ломится в Лигу чемпионов через АПЛ. Занимает пятое место в турнирной таблице и нуждается в очках. «Манчестер Юнайтед» про результаты в первенстве уже не думает. Все его мысли — о финале Лиги Европы.

Меньше чем через неделю «красные дьяволы» сыграют в матче за еврокубок с другим лондонским клубом — «Тоттенхэмом». Вероятно, Рубен Аморим прибегнет к основательной ротации. Силы и здоровье ведущих футболистов необходимы для финала Лиги Европы.

Безвыигрышная серия манкунианцев в чемпионате Англии насчитывает семь встреч. Рубен Аморим займётся её прерыванием позднее. Сейчас полным ходом идёт подготовка к матчу с «Тоттенхэмом». Соперника необходимо изучить как можно тщательнее. Надо учесть все его сильные и слабые стороны.

Для «Челси» это самый настоящий подарок. Путёвка в Лигу чемпионов уже практически у него в кармане. Немного пошатнулись позиции подопечных Энцо Марески из-за поражения в матче последнего тура АПЛ от «Ньюкасла» (0:2). Таким образом, прервалась их шестиматчевая беспроигрышная серия в первенстве.

Однако вряд ли «аристократам» потребуется много времени, чтобы прийти в себя. В отличной форме находится лидер «синих» Коул Палмер. Забив «Ливерпулю», он наконец-то прервал свою голевую засуху. Хавбек лидирует в сезоне по количеству созданных голевых моментов с игры, заработанных фолов и успешных обводок.

Заключим пари на П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.86. Манкунианцы очень часто допускают ошибки оборонительного характера. «Привозят» даже в крайне важных встречах. Что уж говорить о матче с лондонцами. Да и с ними у «красных дьяволов» нет конфликта интересов, они идут в Лигу чемпионов разными путями.
Ставка: победа «Челси» в матче с «МЮ» + тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

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