Тест для Моралеса, закат карьеры Крэйга. Чего ждать от UFC Fight Night 256

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и представителем Эквадора Майклом Моралесом.

В соглавном поединке в полутяжёлом весе сразятся бразильский финишёр Родолфо Беллато и ветеран-шотландец Пол Крэйг.

Где смотреть UFC Fight Night 256

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 256 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 23:00 мск 17 мая, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 1:00 мск.

Полный кард турнира UFC Fight Night 256

Основной кард:

полусредний вес: Гилберт Бёрнс – Майкл Моралес;

полутяжёлый вес: Пол Крэйг – Родолфо Беллато;

полулёгкий вес: Содик Юсуфф – Майрон Сантос;

средний вес: Нурсултон Рузибоев – Дастин Штольцфус;

полулёгкий вес: Джулиан Эроса – Мелкизаэл Коста.

Предварительный кард:

лёгкий вес: Матеус Камило – Габриэль Грин;

лёгкий вес: Тиаго Мойзес – Джаред Гордон;

полулёгкий вес: Ядиер Дель Валле – Коннор Мэттьюс;

женщины, легчайший вес: Луана Сантос – Тайнара Лисбоа;

женщины, первый наилегчайший вес: Дениз Гомес – Элис Рид;

наилегчайший вес: Карлос Эрнандес – Хюн Сун Пак;

женщины, первый наилегчайший вес: Луана Пиньейро – Тиша Пеннингтон.

Главный бой — Бёрнс — Моралес

Гилберта Бёрнса совсем перестали ценить. Достаточно только взглянуть на коэффициенты. 6.40 на бразильца и 1.13 на его соперника. Но так ли всё однозначно?

Да, у Бёрнса серия из трёх поражений. Это сильно бьёт по его амбициям. Но давайте посмотрим на тех, кому проигрывал бразилец. Тут пара из недавнего чемпионского боя: Белал Мухаммад и Джек Делла Мадалена и первый номер рейтинга Шон Брэди. Так что Гилберт уступал сильнейшим. И был совсем неплох! С тем же новоиспечённым чемпионом Делла Маддаленой и вовсе был близок к победе по очкам, если бы не пропустил злополучный удар коленом. Да, он ветеран, время никого не щадит, однако он обладает огромным опытом и универсализмом. Борьба — его стихия, но и в стойке Бёрнс не раз выдавал настоящие шоу.

Сейчас ему предстоит бой против восходящей звезды — Майкла Моралеса. Непобеждённый эквадорец с огромным захватом рук, мощным ударом и классной защитой от тейкдаунов. Вот только все эти преимущества здорово работали в боях с середняками. Против по-настоящему конкурентоспособного соперника Майкла в деле ещё не видели. Вот Бёрнс его и протестирует. И если бразилец сможет свести бой к борьбе, то шансы у Гилберта будут. Кажется, что в любом случае коэффициенты на победу Бёрнса завышены. Моралес — фаворит, но легко ему не будет. Мы бы рекомендовали здесь ставку на ТБ 3.5 раунда за 1.72.

Соглавный бой — Беллато — Крэйг

Не самый статусный бой, но и турнир не изобилует яркими вывесками. Беллато считался перспективным спортсменом, однако старт карьеры в UFC у него совсем не яркий. Он победил Игоря Потерю, потом не выходил в октагон целый год. А когда наконец вышел, не смог одолеть Джимми Крута. Ничья и перспективы туманны.

Бразилец обладает неплохим ударом, однако выглядит несколько прямолинейно. Впрочем, Родолфо утверждает, что поработал над ошибками. И предстоящий бой покажет, куда он движется.

Пол Крэйг вот движется к завершению карьеры. Ветеран давно уже не на пике. А ведь были времена, когда он побеждал Магомеда Анкалаева! Но сейчас шотландец превратился в лакмусовую бумажку для проспектов организации. В последних шести боях у него всего одна победа.

Букмекеры уверены в успехе бразильца, на него дают 1.20, а на Крэйга – 4.80. Шанс шотландца в том, чтобы перевести бой в партер. В стойке Беллато рано или поздно его побьёт. Аналитики и вовсе думают, что это может случиться в первом раунде. Но Крэйг при всех своих потерянных качествах всё-таки остаётся достаточно стойким бойцом. Поэтому здесь мы рекомендуем взять ТБ 1.5 раунда за 1.66.