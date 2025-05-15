Безысходность взбодрит Овечкина. Прогноз на пятый матч «Вашингтон» — «Каролина»

16 мая состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Вашингтон» примет «Каролину». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 16 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно составляет 51% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики считают, что пятый матч серии плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.81, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 2.00. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5.

Прогноз на пятый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (16.05.2025)

«Вашингтон» на грани вылета. Счёт в серии — 1-3. Против «Каролины» её же оружие не работает. Не получается у подопечных Спенсера Карбери динамичным силовым хоккеем достичь желаемого результата. «Харрикейнз» дольше используют этот стиль, больше знают о его слабых и сильных сторонах.

«Столичным» нужно брать либо напором и большей самоотдачей, либо сменой тактики. Последнее крайне рискованно. Вряд ли Спенсер Карбери пойдёт на это. Значит, необходимо подобрать правильные мотивирующие слова. Хотя хоккеисты и так всё прекрасно понимают. Права на ошибку больше нет.

За всю историю существования «Каролина» ни разу не проиграла серию плей-офф, ведя 3-1. Однако для лучшего снайпера в истории НХЛ не существует ничего невозможного. Александр Овечкин проводит потрясающий сезон. Забив «Каролине» в четвёртом матче, он вплотную подобрался к отметке в 50 заброшенных шайб.

До четвёртого матча у 39-летнего российского нападающего ни в какую не получалось открыть счёт набранным очкам в серии с «Каролиной». Гол должен придать уверенности, а также взбодрить и партнёров по команде. Дополнительным импульсом снабдит поддержка родных болельщиков.

«Каролина» убедительно выиграла домашние матчи, но в Вашингтоне уступила со счётом 1:3 и с трудом вырвала победу в овертайме. В гостях чувствует себя менее уверенно. Заключить пари на то, что «столичные» как минимум не проиграют в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Не исключено, что подопечные Спенсера Карбери смогут переломить ход серии и выйти в полуфинал Кубка Стэнли. Победитель Восточной конференции показал ещё не всё, на что способен. Рано списывать Александра Овечкина со счетов. Капитан «столичных» не сдастся без боя.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.80.