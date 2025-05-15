«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». У Постекоглу на уме финал Лиги Европы, Эмери надо в топ-5 АПЛ

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 16 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 71% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 7.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.80.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» (16.05.2025)

«Астон Вилла» грезит идеей получить путёвку в Лигу чемпионов, закончив сезон в топ-5. «Тоттенхэм» не думает ни о чём, кроме финала Лиги Европы, победа в котором тоже даст выход в Лигу чемпионов. Однако приоритет предстоящего матча разный, а потому исход предсказуем. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.77, и дело с концом.

Бирмингемцы расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии перед 37-м туром. У «Челси» столько же очков, но чуть лучше дополнительные показатели, поэтому лондонцы выше. Ничего страшного. Зато у подопечных Унаи Эмери в теории проще график, нежели у «аристократов».

«Астон Вилла» выиграла семь из восьми предыдущих матчей АПЛ. Уступила не менее мотивированному закончить сезон в зоне ЛЧ «Манчестер Сити» (1:2). В двух последних встречах первенства бирмингемцы одержали трудовые победы над «Фулхэмом» (1:0) и «Борнмутом» (1:0).

Теперь более простое задание. Надо обыграть неосновной состав располагающегося на 17-м месте «Тоттенхэма». Ангелос Постекоглу должен поберечь лидеров на финал Лиги Европы. Отличную возможность проявить себя наверняка получат молодёжь и футболисты ротации.

Лондонцы проиграли шесть из восьми предыдущих матчей чемпионата Англии. Пропустили за этот период 18 мячей. У «шпор» неплохая результативность, но вот в обороне проходной двор. Даже когда играют ведущие футболисты. А без них — совсем плохо.

У бирмингемцев атака грозная. Здорово влились в команду арендованные Маркус Рашфорд и Марко Асенсио. Шикарную форму набрал Олли Уоткинс. Забив «Борнмуту», форвард повторил клубный рекорд Габриэла Агбонлахорна по количеству голов в АПЛ (74 в 182 матчах). Парировать «Тоттенхэму» нечем.



Ставка: победа «Астон Виллы» + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.