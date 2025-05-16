«Оренбург» — «Краснодар». Режим чемпиона активирован

Отрыв от «Зенита» сократился до минимального, больше терять очки нельзя.

17 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 17 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Оренбург» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар» (17.05.2025)

Встречаются явный аутсайдер и фаворит, но не всё так очевидно. Встреча несёт принципиальный характер из-за турнирного расклада. «Краснодар» идёт за золотыми медалями, а «Оренбург» отчаянно пытается избежать вылета. Игра будет идти строго на победу. Ничья не устроит никого.

Оренбуржцам необходимо набрать шесть очков в двух оставшихся матчах и надеяться, что «Ахмат» дважды уступит. Это условие для того, чтобы избежать прямого вылета в Первую лигу. Хотя шансов сохранить прописку в элите и мало, но Владимир Слишкович сохраняет позитивный настрой и мотивирует подопечных сохранять надежду. По крайней мере, пока.

Ранее руководивший московским «Спартаком» боснийский специалист достиг заметного прогресса на последнем отрезке сезона. Его подопечные проиграли только три из восьми предыдущих матчей чемпионата России. Будь у тренера больше времени, была бы совсем другая песня.

У краснодарцев график более впечатляющий. Они уступили всего лишь в двух из девяти последних матчей РПЛ. Потерпели поражения от «Зенита» (1:4) и набравшего шикарный ход ЦСКА (0:1). Беспроигрышная серия армейцев в первенстве продлилась до 12 встреч, а ещё они на днях выбили петербуржцев из Кубка России. Так что не стыдно.

Проиграли подопечные Мурада Мусаева очень сильным соперникам. Поэтому оба неудовлетворительных результата можно вынести за скобки. У «Оренбурга» скромнее глубина состава и ниже качество командного взаимодействия. Как бы сильно он ни старался, вряд ли удастся избежать поражения и понижения в классе.

Вероятность сенсации нельзя исключать, но она невелика. Заключить пари на П2 можно с коэффициентом 1.81. Краснодарцы выиграли четыре из пяти последних очных встреч. Сейчас победа нужна как никогда. Отрыв от «Зенита» сократился до одного очка. Необходимо проявить волевые качества и характер, чтобы стать чемпионами.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.81.