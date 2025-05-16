«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» перед финалом Лиги Европы: экспресс на футбол

Футбольных событий на этих буднях мало, а интересных — ещё меньше. Впрочем, есть две встречи 37-го тура чемпионата Англии, которым стоит уделить внимание.

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Соперники подходят ко встрече с разными целями. «Челси» настроен строго на победу. Он ломится в Лигу чемпионов через АПЛ. Занимает пятое место в турнирной таблице и нуждается в очках. «Манчестер Юнайтед» про результаты в первенстве уже не думает. Все его мысли — о финале Лиги Европы.

Меньше чем через неделю «красные дьяволы» сыграют в матче за еврокубок с другим лондонским клубом — «Тоттенхэмом». Вероятно, Рубен Аморим прибегнет к основательной ротации. Силы и здоровье ведущих футболистов необходимы для финала Лиги Европы.

Для «Челси» это самый настоящий подарок. Заключим пари на П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.86. Манкунианцы очень часто допускают ошибки оборонительного характера. «Привозят» даже в крайне важных встречах. Что уж говорить о матче с лондонцами. Да и с ними у «красных дьяволов» нет конфликта интересов, они идут в Лигу чемпионов разными путями.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

«Астон Вилла» грезит идеей получить путёвку в Лигу чемпионов, закончив сезон в топ-5. «Тоттенхэм» не думает ни о чём, кроме финала Лиги Европы, победа в котором тоже даст выход в Лигу чемпионов. Однако приоритет предстоящего матча разный, а потому исход предсказуем. Берём П1 + ТБ 2.5 мяча за 1.77, и дело с концом.

«Астон Вилла» выиграла семь из восьми предыдущих матчей АПЛ. Уступила не менее мотивированному закончить сезон в зоне ЛЧ «Манчестер Сити» (1:2). В двух последних встречах первенства бирмингемцы одержали трудовые победы над «Фулхэмом» (1:0) и «Борнмутом» (1:0).

Теперь более простое задание. Надо обыграть неосновной состав располагающегося на 17-м месте «Тоттенхэма». Ангелос Постекоглу должен поберечь лидеров на финал Лиги Европы. Отличную возможность проявить себя наверняка получат молодёжь и футболисты ротации. Это шанс для бирмингемцев.

Экспресс на футбол 16 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Челси» в матче с «МЮ» + тотал больше 2.5 мяча за 1.86.

победа «Челси» в матче с «МЮ» + тотал больше 2.5 мяча за 1.86. Ставка 2: победа «Астон Виллы» в матче с «Тоттенхэмом» + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Общий коэффициент: 1.86 х 1.77 = 3.29.