Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес: а может быть, все ошибаются?

В ночь с 17 на 18 мая в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 256. Главным его событием станет бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Бёрнсом и представителем Эквадора Майклом Моралесом. Ветеран, который проиграл три поединка подряд, против молодого и непобеждённого проспекта.

Начало боя намечено ориентировочно на 5:10 мск 18 мая. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 256 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом Моралеса. На его успех дают коэффициент 1.13, а на Бёрнса — 6.40. На полный бой доступен коэффициент 2.50, а обратный исход идёт за 1.50.

Прогноз на бой Гилберт Бёрнс — Майкл Моралес (18.05.2025)

Что и говорить, букмекеры ждут четвёртого поражения подряд Бёрнса. Вот только сам Гилберт вполне может оказаться против. Да, он трижды проиграл. Но перечень его соперников был настолько крутым, что поражения совсем не зазорны. Судите сами: тут новоиспечённый чемпион Джек Делла Мадалена, Белал Мухаммад, который титул, собственно, австралийцу и уступил, а также первый номер рейтинга Шон Брэди. Элита полусреднего веса!

Более того, если посмотреть последний бой Гилберта против Делла Маддалены, то мы увидим, что, в общем-то, бразилец своего соперника переигрывал. Он побеждал по очкам, однако нарвался на удар коленом. Так бывает. Но ни о каком избиении тут не может быть и речи. Да, у Гилберта есть проблемы с концентрацией и выносливостью, однако он точно способен создать проблемы кому угодно. И Моралесу в том числе.

Эквадорец очень ярко стартовал в UFC — пять боёв, пять побед. Огромный размах рук, мощный удар. И, кстати, классная защита от тейкдаунов. Ну просто бери и давай ему чемпионский бой! Но есть нюансы: все свои победы Майкл пока одержал над соперниками не самого высокого уровня. Реальной серьёзной проверки у него пока не было. И Бёрнс — отличный вариант для такого случая. Не элитный боец, однако где-то рядом. Если Моралес победит уверенно, его можно и против топов выпускать. Нет — значит, нужно ещё время.

Что на стороне Майкла? Как мы уже сказали, размах рук, мощь, скорость. Но так ли он хорош в защите от тейкдаунов и борьбе, ещё предстоит проверить. И есть ощушение, что реальность немного отличается от коэффициентов, которые нам предлагают букмекеры.

Нет, на победу Гилберту рассчитывать будет сложно, провести целый бой на пределе возможностей и без ошибок — это реально тяжело. Но аналитики ждут раннего нокаута, и вот здесь мы с ними не согласимся. В принципе, ставка на полный бой за 2.50 выглядит очень достойно. Высокий коэффициент и не самая маленькая вероятность такого развития событий. Бёрнс будет цепляться, ведь поражение вычеркнет его из претендентов на бои с элитными спортсменами. А быть просто середняком бразильцу вряд ли интересно. Моралес же при всех своих потенциальных сильных сторонах пока не доказал свой уровень на реально тяжёлом оппоненте. Будем смотреть и ждать пять насыщенных раундов!

Ставка: полный бой за 2.50.