«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Холанд принесёт Гвардиоле 19-й трофей

17 мая состоится финал Кубка Англии. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне сразятся за титул «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Главный судья — Стюарт Атвелл.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» 17 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами номинальных гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.82, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 4.60. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на финал Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» (17.05.2025)

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК Кристал Пэлас Лондон Не начался Манчестер Сити Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кристал Пэлас» не самый удобный соперник для «Манчестер Сити». Даже когда «горожане» проводили чемпионский сезон, шли на полном ходу к золотым медалям, лондонцы умудрялись доставлять им проблемы. Так что не спешите списывать аутсайдера со счетов.

«Кристал Пэлас» проиграл только четыре из восьми последних очных встреч. Всё время соперники сталкивались в АПЛ. Теперь на кону стоит Кубок Англии и путёвка в Лигу Европы для лондонцев, которые должны показать свой лучший футбол. В полуфинале Кубка Англии они разгромили «Астон Виллу» (3:0).

Тем не менее сила на стороне «Манчестер Сити». Даже если сезон это не спасёт, если есть возможность выиграть турнир, Хосеп Гвардиола это сделает. Под руководством испанского специалиста «горожане» взяли 18 трофеев. У «Кристал Пэлас», к слову, нет ни одного титула в ХХI веке.

До этого лондонцы дважды доходили до финала Кубка Англии, но в обоих случаях уступили соседям подопечных Гвардиолы — «Манчестер Юнайтед». Всё дело в том, что разница в классе большая. Как бы здорово ни смотрелся «Кристал Пэлас», у команды хуже укомплектован состав. Совсем другой менталитет.

В последней очной встрече, несмотря на отсутствие Эрлинга Холанда, «горожане» победили разгромно — 5:2. Теперь Гвардиола может положиться на лучшего бомбардира команды. Число кадровых потерь «Манчестер Сити» снизилось, результаты нормализовались. Клуб поднялся в зону Лиги чемпионов и уже вряд ли её покинет.

Заключить пари на П2 в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Встреча наверняка получится близкой. Инициатива непременно будет переходить из одних рук в другие. Однако у «Манчестер Сити» более высокий уровень исполнительского мастерства и организации. Гвардиолу в таких матчах крайне сложно переиграть.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.82.