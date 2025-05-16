«Трактор» — «Локомотив», третий матч. Радулов и Шабанов повеселятся

Финальная серия Кубка Гагарина набирает обороты. С каждой встречей интрига закручивается всё сильнее. В субботу, 17 мая, на льду стадиона «Арена-Трактор» в Челябинске состоится третий матч «Трактор» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Счёт после двух игр равный — 1-1.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 17 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, в то время как победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается в 2.40. Разница в вероятности составляет около 4%. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что третий матч серии получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.88. Если каждая команда забросит более одной шайбы, сыграет коэффициент 2.04. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» (17.05.2025)

Как и ожидалось, ярославский «Локомотив» сразу же отреагировал на поражение в первом домашнем матче серии. Во втором уже добыл победу со счётом 4:1 и восстановил баланс сил перед поездкой в Челябинск. Любопытно, что челябинский «Трактор» снова забил первым. Причём имел преимущество до начала второго периода. Однако дальнейшего давления не выдержал.

Ярославские хоккеисты перебросали своих визави с существенным перевесом. За три периода они нанесли в створ ворот Зака Фукале 47 бросков, в то время как челябинцы за 60 минут игры сподобились лишь на 21 попадание. Даниил Исаев, который проводит отличный сезон, справился с 20. Кажется, слова Бенуа Гру о самом «слабом звене» только простимулировали вратаря.

Отдельно стоит выделить Александра Радулова. Без пяти минут 39-летний ветеран приносит очень много пользы железнодорожникам. Во-первых, не замечая годы, успевает и в обороне отрабатывать, и результат делать. В финале Кубка Гагарина у него уже две голевые передачи. Во-вторых, партнёры по команде отмечали лидерские качества форварда.

После того как «Локомотив» сломал психологический барьер, одержав волевую победу и сравняв счёт в серии, он должен приехать в Челябинск уверенным в себе. Скорее всего, подопечные Игоря Никитина продолжат гнуть свою линию, ведь следование собственной системе часто приносило им результат. Перед «Трактором» стоит серьёзная задача — найти лазейки и воспользоваться ими.

Пока что серия складывается однобоко. В том смысле, что всё не сваливаются в голевую перестрелку. Однако в третьем матче вполне можно поверить, что каждая команда забросит хотя бы по две шайбы. «Локомотив» свои шансы использовать умеет, если не боится лезть на пятак, а «Трактор» заведут собственные трибуны. Результативный хоккей в очных встречах мы уже видели, в регулярке.

Кроме того, после неудачного второго матча логично ждать реакции от лидеров «Трактора». Например, Максим Шабанов, который претендует на «Золотую клюшку», в первом матче серии оформил гол+пас. Наверняка его теневое соперничество с Радуловым за звание MVP финала Кубка Гагарина ещё сыграет свою роль.

Ставка: тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 2.04.