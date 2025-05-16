Канада — Словакия. Прогноз: первый ребус для Кросби и Маккиннона

В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею — 2025. Пока участники находятся на групповом этапе, но они всё ближе к стадии плей-офф. В субботу, 17 мая, состоится матч сборных Канады и Словакии. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ по хоккею — 2025 Канада — Словакия 17 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами номинальных хозяев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.15, что приблизительно составляет 86% вероятности. Победа сборной Словакии по итогам трёх периодов оценивается в 12.50. Если потребуется овертайм, сыграет коэффициент 9.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.37. Поставить на тотал каждой команды больше 1.5 шайбы можно за 2.34.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Словакия (17.05.2025)

На чемпионате мира по хоккею в Дании и Швеции дело близится к плей-офф. Участники провели в среднем по четыре встречи на групповом этапе, впереди — ещё три. Уже начинает вырисовываться очертание итоговой турнирной таблицы. В группе А после четырёх матчей на пару лидировали сборные Канады и Швеции, а замыкала зону 1/4 финала как раз сборная Словакии.

Строго говоря, до предстоящего матча у сборной Канады не было никаких проблем. Всё началось с успеха всухую во встрече со сборной Словении (4:0), которая неожиданно замыкает таблицу. Затем проследовали две крупные победы — над сборными Латвии (7:1) и Франции (5:0). А в последней игре «кленовые листья» в волевом стиле разобрались со сборной Австрии (5:1).

Пока что канадцы оправдывают звание одних из фаворитов турнира. Надёжно работает оборона, исправно выполняет свои задачи нападение. Хороши и звёзды. Натан Маккиннон, например, набрал 4+4 по системе «гол+пас», а у Сидни Кросби — 2+3. В общем, пока всё очень спокойно. Однако взмутить воду может сборная Словакии, которую мотивируют набирать очки наступающие на пятки латвийцы.

С соперниками словакам повезло чуть меньше. Они уже успели напороться на сборную Швеции и получить 0:5, а также подарили очки сборной Австрии (2:3 Б), дотянув до серии буллитов. Хотя во втором случае всё же имели преимущество. Впрочем, пока всё ещё претендуют на выход в плей-офф благодаря победам над сборными Словении (3:1) и Франции (2:1). И на том спасибо.

Как видно, с атакой у подопечных Владимира Орсага есть определённые проблемы. Однако оборону держат довольно уверенно, если закрыть глаза на пять шайб от шведов. Зацепиться за очки со сборной Канады всё равно будет сложно, но сохранить лицо они вполне могут. Победа канадцев через тотал меньше 5.5 шайб выглядит заманчиво в качестве ставки. Фаворит справиться должен, хотя сопротивление будет.

Ставка: Канада обыграет Словакию + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.