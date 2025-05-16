«Крылья Советов» — «Спартак». После вылета из Кубка России остаётся только бежать

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» примут «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 13:30 мск. Вывеска интригующая. Посмотрим, что получится.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.18, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Крылья Советов» — «Спартак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак» (18.05.2025)

Отчётливо фаворит не проглядывается. На бумаге сильнее «Спартак», но под занавес сезона он совсем «поплыл». Стал транжирить много моментов и пропускать простые мячи. Как по щелчку, пропало стремление лучшего бомбардира команды Манфреда Угальде забивать. Голевая засуха костариканца в РПЛ насчитывает девять встреч.

Подопечные Деяна Станковича ещё могут закончить сезон в призёрах, но для этого надо набрать максимальное количество очков в оставшихся двух турах и надеяться, что конкуренты проиграют свои матчи. Далеко не факт, что всё сложится по благополучному сценарию. Тем более после вылета из Кубка России.

Красно-белые проиграли на неделе «Ростову» (1:2), хотя провели очень содержательный матч. 30 ударов в сторону ворот, 14 из которых пришлись в створ, в сумме с 16 угловыми ещё не скоро забудет голкипер ростовчан. Равно как не скоро забудут этот провальный сезон тренерский штаб и руководство, потратившее приличную сумму на трансферы.

Не всё гладко в РПЛ. Много проблем организационного плана стало в игре красно-белых. На мотивации вывозить получается далеко не всегда. «Народная команда» выиграла только три из девяти предыдущих встреч Российской Премьер-Лиги. Забила за этот период времени по собственным меркам мало — 11 мячей.

К счастью для подопечных Станковича, защита «Крыльев Советов» исправно «привозит». Во встрече последнего тура чемпионата России самарцы разгромно уступили «Пари НН» (2:5) — одному из аутсайдеров. А всего в текущем розыгрыше первенства получили 48 мячей (в среднем 1,7 гола за матч). То есть как минимум отреагировать на вылет из Кубка России «Спартак» получит возможность.

Кроме того, самарцы ослаблены важной кадровой потерей. Неизвестно, сможет ли ведущий защитник Александр Солдатенков сыграть со «Спартаком». Встречи с московским «Динамо» и «Пари НН» он пропустил по причине болезни. Даже если выступит в предстоящем матче, не факт, что покажет лучшую игру. Тонус уже не тот.

Напрашивается ставка на ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.82. Пропускают самарцы много, однако и с результативностью у них порядок. Игорь Осинькин поставил динамичный остроатакующий футбол. Все пять последних очных встреч получились голевыми. Ждём, что и в этот раз соперники не поскупятся на забитые мячи. У них наблюдается увесистый крен в атаку.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.