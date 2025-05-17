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Кристал Пэлас — Манчестер Сити, 17 мая, смотреть онлайн финал Кубка Англии, лучшие прогнозы, трансляция, во сколько, счёт

«Краснодар» на пороге исторического золота и 19-й трофей Гвардиолы: экспресс на футбол
Михаил Коробов
Экспресс на футбол 17 мая 2025 года
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В РПЛ дошли до 29-го тура, в Кубке Англии — до финала.

Клубный футбольный сезон на внутренних аренах подходит к концу. Время собирать камни. Выбрали для вас два самых интересных матча игрового дня сегодня, 17 мая, и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар»

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречаются явный аутсайдер и фаворит, но не всё так очевидно. Встреча несёт принципиальный характер из-за турнирного расклада. «Краснодар» идёт за золотыми медалями, а «Оренбург» отчаянно пытается избежать вылета. Игра будет идти строго на победу. Ничья не устроит никого.

У краснодарцев график более впечатляющий. Они уступили всего лишь в двух из девяти последних матчей РПЛ. Потерпели поражения от «Зенита» (1:4) и набравшего шикарный ход ЦСКА (0:1). Беспроигрышная серия армейцев в первенстве продлилась до 12 встреч, а ещё они на днях выбили петербуржцев из Кубка России. Так что не стыдно.

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Вероятность сенсации нельзя исключать, однако она невелика. Заключить пари на П2 можно с коэффициентом 1.81. Краснодарцы выиграли четыре из пяти последних очных встреч. Плюс у «Оренбурга» скромнее глубина состава и ниже качество командного взаимодействия. Как бы сильно он ни старался, вряд ли удастся избежать поражения и понижения в классе.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сила на стороне «Манчестер Сити». Даже если сезон это не спасёт, если есть возможность выиграть турнир — Хосеп Гвардиола это сделает. Под руководством испанского специалиста «горожане» взяли 18 трофеев. У «Кристал Пэлас», к слову, нет ни одного титула в ХХI веке.

До этого лондонцы дважды доходили до финала Кубка Англии, но в обоих случаях уступили соседям подопечных Гвардиолы — «Манчестер Юнайтед». Всё дело в том, что разница в классе большая. Как бы здорово ни смотрелся «Кристал Пэлас», у команды хуже укомплектован состав. Совсем другой менталитет.

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В последней очной встрече, несмотря на отсутствие Эрлинга Холанда, «горожане» победили разгромно — 5:2. Теперь Гвардиола может положиться на лучшего бомбардира команды. Число кадровых потерь «Манчестер Сити» снизилось, результаты нормализовались. Клуб поднялся в зону Лиги чемпионов и уже вряд ли её покинет.

Экспресс на футбол 17 мая 2025 года

  • Ставка 1: победа «Краснодара» над «Оренбургом» за 1.81.
  • Ставка 2: победа «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» за 1.82.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.82 = 3.29.

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