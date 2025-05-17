Третий матч «Трактор» — «Локомотив» в Кубке Гагарина и ЧМ-2025: экспресс на хоккей

Финал Кубка Гагарина в самом разгаре, серия дошла до третьего матча и переехала в Челябинск. Параллельно с этим в Дании и Швеции проходит чемпионат мира по хоккею, где тоже можно найти любопытные встречи. Всё вместе — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив»

После того как «Локомотив» сломал психологический барьер, одержав волевую победу и сравняв счёт в серии, он должен приехать в Челябинск уверенным в себе. Скорее всего, подопечные Игоря Никитина продолжат гнуть свою линию, ведь следование собственной системе часто приносило им результат. Перед «Трактором» стоит серьёзная задача — найти лазейки и воспользоваться ими.

Пока что серия складывается однобоко. В том смысле, что команды не сваливаются в голевую перестрелку. Однако в третьем матче вполне можно поверить, что каждая сторона забросит хотя бы по две шайбы. «Локомотив» свои шансы использовать умеет, если не боится лезть на «пятак», а «Трактор» заведут собственные трибуны. Результативный хоккей в очных встречах мы уже видели, в регулярке.

Кроме того, после неудачного второго матча логично ждать реакции от лидеров «Трактора». Например, Игорь Шалимов, который претендует на «Золотую клюшку», в первом матче серии оформил гол+пас. Наверняка его теневое соперничество с Радуловым за звание MVP финала Кубка Гагарина ещё сыграет свою роль.

Прогноз на матч Канада — Словакия

Пока что канадцы оправдывают звание одних из фаворитов турнира. Надёжно работает оборона, исправно выполняет свои задачи нападение. Хороши и звёзды. Натан Маккиннон, например, набрал 4+4 по системе «гол+пас», а у Сидни Кросби — 2+3. В общем, пока всё очень спокойно. Однако возмутить воду может сборная Словакии, которую мотивируют набирать очки наступающие на пятки латвийцы.

С соперниками словакам повезло чуть меньше. Они уже успели напороться на сборную Швеции и получить 0:5, а также подарили очки сборной Австрии (2:3 Б), дотянув до серии буллитов. Хотя во втором случае всё же имели преимущество. Впрочем, пока всё ещё претендуют на выход в плей-офф благодаря победам над сборными Словении (3:1) и Франции (2:1). И на том спасибо.

Как видно, с атакой у подопечных Владимира Орсага есть определённые проблемы. Однако оборону держат довольно уверенно, если закрыть глаза на пять шайб от шведов. Зацепиться за очки со сборной Канады всё равно будет сложно, но сохранить лицо они вполне могут. Победа канадцев через тотал меньше 5.5 шайбы выглядит заманчиво в качестве ставки. Фаворит справиться должен, хотя сопротивление будет.

Экспресс на хоккей 17 мая 2025 года

Ставка 1: тотал каждой команды больше 1.5 шайбы в матче «Трактор» — «Локомотив» за 2.04.

тотал каждой команды больше 1.5 шайбы в матче «Трактор» — «Локомотив» за 2.04. Ставка 2: Канада обыграет Словакию + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.

Общий коэффициент: 2.04 х 2.55 = 5.20.