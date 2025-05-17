«Ростов» — «Зенит». Семак сохранит интригу до 30-го тура

Петербуржцам будет несложно набрать очки в оставшихся турах. Всё зависит от «Краснодара».

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Дело в Российской Премьер-Лиге движется к финалу.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 18 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 63% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ростов» — «Зенит» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (18.05.2025)

После вылета из Кубка России у «Зенита» остался только один шанс закончить сезон с какими-нибудь золотыми медалями. Необходимо обогнать «Краснодар» в РПЛ. Во что бы то ни стало надо выиграть обе оставшиеся встречи первенства. Наиболее сложное испытание — как раз выезд в Ростов-на-Дону. С «Ахматом» выступят в Санкт-Петербурге, там меньше вероятность потери очков.

Жёлто-синие после зимней паузы показывают приятный глазу командный динамичный футбол. Создают много моментов. На днях подопечные Джонатана Альбы выбили «Спартак» (2:1) из Кубка России! В решающем матче турнира им предстоит встретятся с московским ЦСКА. Это, конечно, мотивирует, хотя и отнимает силы.

У испанского специалиста предостаточно времени на подготовку к встрече с армейцами, а потому на матч с «Зенитом» есть возможность выставить оптимальный состав. Однако всё же не помешало бы дать ведущим футболистам отдохнуть и прийти в себя после сложной игры со «Спартаком». Возможна ротация.

Жёлто-синие выиграли только два из восьми предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Акрон» (3:2) и замыкающий турнирную таблицу первенства «Факел» (2:0). Три очка ростовчанам нужны далеко не так сильно, как петербуржцам. Ниже девятого места в турнирной таблице РПЛ они всё равно уже не спустятся.

Подопечные Сергея Семака, в свою очередь, не уступают семь матчей кряду в РПЛ. Однако уверенными получились лишь домашние победы над «Рубином» (4:0) и «Краснодаром» (4:1). Заключить пари на П2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.30. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну петербуржцы выиграли крупно, но в качестве домашней команды.

«Зенит» чаще всех в лиге создаёт голевые моменты, однако его регулярно подводит завершение. Часто транжирит возможности Александр Соболев, не реализовавший пенальти во встрече с ЦСКА. У ростовчан тоже есть проблемы с реализацией. В общем, не предвидится результативной победы петербуржцев, но интригу они сохранят до 30-го тура.

Ставка: победа «Зенита» над «Ростовом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.