Римляне вернутся к победам, а миланцы ещё не скоро отойдут после упущенного Кубка Италии.

«Рома» — «Милан». У Шомуродова и Раньери на кону Лига чемпионов, а Консейсау — в тильте

18 мая состоится один из центральных матчей 37-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Олимпико» в Риме местная «Рома» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Милан» 18 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.34, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан» (18.05.2025)

«Аталанта» прервала беспроигрышную серию «Ромы», которая насчитывала 19 встреч. Неплохо выступили римляне. Могли одержать победу, но подвела реализация. Классный момент создал здорово прибавивший экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Сокомандник не подстроился под передачу.

Мяч недостаточно хорошо держался у римлян. Просела культура паса, стало меньше точных передач под удар. Ранее этим в изобилии снабжали Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини. Сейчас Клаудио Раньери не может положиться на креативных футболистов. Оба надолго выбыли из-за травм.

Сложнее стало, но что делать? Надо бороться за путёвку в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего четвёртое место в турнирной таблице Серии А «Ювентуса» составляет всего одно очко. Необходимо выложиться и за себя, и за отсутствующих ввиду травм партнёров по команде.

«Милан» тоже заряжен выступить в следующем розыгрыше еврокубков, но желания не хватило для победы над «Болоньей» в финале Кубка Италии. Соперник выиграл турнир впервые за 51 год, а Сержиу Консейсау упустил второй трофей. Снова потерял связь с подопечными. Мотивация и тактика португальского специалиста не сработали.



Нет стабильности у «россонери». С трудом верится, что они быстро оклемаются после поражения и не наломают дров во встрече с «Ромой». После вылета из Лиги чемпионов довольно долго не могли прийти в себя. У тренера тогда возник конфликт с некоторыми игроками. Не исключено, что в этот раз взаимопонимания тоже не будет. А процент брака наверняка возрастёт. Да и банальная усталость сыграет свою роль.

Заключить пари на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.34. Под руководством Раньери римляне потерпели всего лишь одно поражение в этом сезоне в качестве домашней команды. Уступили «Аталанте» в конце 2024 года. Миланцы куда менее опасны, нежели бергамаски. Гораздо чаще ошибаются, хуже конструируют атаки.

Ставка: победа «Ромы» над «Миланом» за 2.34.