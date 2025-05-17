«Арсенал» — «Ньюкасл». Битва за серебро чемпионата Англии. С голами!

Вывеска на рубль, игра — на два. Будет интересно.

18 мая состоится центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 18 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Арсенал» — «Ньюкасл» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ньюкасл» (18.05.2025)

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Англии скучать не приходится. Пока непонятно, кто закончит сезон в зоне Лиги чемпионов, а кто получит путёвку в менее престижные евротурниры. «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» идёт на третьем. Разница — два очка. По результатам 37-го тура АПЛ всё может измениться.

«Канониры» на последнем отрезке сезона выглядят блёкло. Практически весь огонь в глазах потух после вылета из Лиги чемпионов. Выиграли только один из шести последних матчей чемпионата Англии. Победили вылетевший в Чемпионшип «Ипсвич», а потому позволили «Ньюкаслу» сократить расстояние до трёх очков.

Впрочем, подопечные Микеля Артеты проявили характер во встрече последнего тура с «Ливерпулем» (2:2). Отыгрались с 0:2 и удержали равенство в счёте после удаления. «Ньюкаслу» лондонцам есть что припомнить — два поражения в полуфинальных встречах Кубка лиги Англии. Настрой на предстоящий матч должен быть что надо.

С другой стороны, «Ньюкаслу» победа нужна больше. Он чуть сильнее рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов, чем «Арсенал». Мотивированные желанием выступить в самом престижном международном клубном турнире «сороки» набрали классный ход. Выиграли семь из девяти последних встреч АПЛ.

Однако сильно напрягают мирный исход с «Брайтоном» (1:1) и разгромное поражение от «Астон Виллы» (1:4). В обоих случаях подопечные Эдди Хау потеряли очки на выезде. Гостевой фактор у них хромает с давних пор. Сами не свои, когда не хватает поддержки родных трибун.

Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Соперники примерно равны по силе сейчас. Инициатива наверняка будет постоянно переходить из одних рук в другие. Всё предвосхищает завораживающий футбол. Может быть, проверить ТБ 2.5 мяча за 1.77? Подбор исполнителей у «Арсенала» и «Ньюкасла» просто отменный.

Сеет зерно сомнения слаженная игра «канониров» в обороне. А также история очных матчей. Только 1 из 10 последних получился результативным. И всё же «верх» по голам видится наиболее правдоподобным вариантом для ставки. На двоих соперники наклепали 134 мяча в 36 встречах чемпионата Англии. Когда, если не в последних матчах сезона выкладываться на полную и устраивать голевое шоу?

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.