«Интер» — «Лацио». Короновать «Наполи» пока рано

18 мая состоится один из центральных матчей 37-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане местный «Интер» примет «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Лацио» 18 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.67, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный же исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.

Прогноз на матч 37-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Лацио» (18.05.2025)

Не так давно у «Интера» были проблемы с организацией игры. Потерял много очков, заметно сбавил позиции в борьбе за скудетто. Однако опытный Симоне Индзаги сумел выправить ситуацию. Уверенно победив на днях «Торино» (2:0), его подопечные сократили отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка.

«Нерадзурри» могут выиграть два трофея. Они вышли в финал Лиги чемпионов, одолев на предыдущей стадии «Барселону» — обладательницу внутреннего требла, на секундочку. Вскоре встретятся в финале самого престижного международного турнира с «ПСЖ». Но пока что всё внимание — на внутреннюю арену и предстоящего соперника.

«Лацио» проиграл пять из шести последних очных встреч. Ещё одна ознаменовалась мирным исходом, однако её можно смело вынести за скобки. То был матч, от которого совершенно ничего не зависело. «Интер» к тому моменту уже досрочно выиграл чемпионат Италии. Сейчас же настрой будет гораздо серьёзнее.

Скорее всего, не видать «Лацио» путёвки в Лигу чемпионов. Да что там, может и зону Лиги Европы покинуть. В первом круге римляне уступили крупно — 0:6, хотя подходили к встрече в качестве домашней команды и пребывали в отличном тонусе. На последнем отрезке сезона ход замедлили.

Подопечные Марко Барони выиграли только 4 из 12 предыдущих матчей чемпионата Италии. На днях они еле-еле вырвали ничью у ослабленного удалением «Ювентуса», который в последнее время тоже не блистает. Сравняли счёт на 90+6-й минуте. Гордиться здесь особо нечем, имели численное преимущество больше половины тайма.

Заключить пари на победу «Интера» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Пять из шести последних очных встреч на «Сан-Сиро» закончились именно так. Римляне проиграли только два матча Серии А в качестве домашней команды. Этот показатель на выезде у них хуже.

Да и «нерадзурри» куда увереннее чувствуют себя на родном поле, нежели в гостях. Только в пяти встречах первенства в качестве домашней команды потеряли очки (три ничьих и два поражения). Если вдруг «Наполи» Антонио Конте ещё не начал с опаской оглядываться назад, то сейчас самое время.

Ставка: победа «Интера» над «Лацио» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.