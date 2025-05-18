«Спартак» — после вылета из Кубка России, «Зенит» не теряет надежд: экспресс на РПЛ

Сегодня, 18 мая, очень много футбола. Клубы разных европейских стран на внутренних аренах подходят к заключительным турам первенств. Как в этом не запутаться? С экспрессом на «Чемпионате»! Помимо прочего, собрали специальный экспресс на РПЛ.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

Отчётливо фаворит не проглядывается. На бумаге сильнее «Спартак», но под занавес сезона он совсем «поплыл». Стал транжирить много моментов и пропускать простые мячи. Подопечные Деяна Станковича ещё могут закончить сезон в призёрах, однако для этого надо набрать максимальное количество очков в оставшихся двух турах и надеяться, что конкуренты уступят в своих встречах.

Красно-белые проиграли на неделе «Ростову» (1:2) и вылетели из Кубка России, хотя провели очень содержательный матч. 30 ударов в сторону ворот, 14 из которых пришлись в створ, в сумме с 16 угловыми ещё не скоро забудет голкипер ростовчан. Равно как не скоро забудут этот провальный сезон тренерский штаб и руководство, потратившее приличную сумму на трансферы.

К счастью для подопечных Станковича, защита «Крыльев Советов» исправно «привозит». Во встрече последнего тура чемпионата России самарцы разгромно уступили «Пари НН» (2:5) — одному из аутсайдеров. А всего в текущем розыгрыше первенства получили 48 мячей (в среднем 1,7 гола за матч). То есть как минимум отреагировать на вылет из Кубка России «Спартак» получит возможность.

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

После вылета из Кубка России у «Зенита» остался только один шанс закончить сезон с медалями. Необходимо обогнать «Краснодар» в РПЛ. Во что бы то ни стало надо выиграть обе оставшиеся встречи первенства. Наиболее сложное испытание — как раз выезд в Ростов-на-Дону. С «Ахматом» выступят в Санкт-Петербурге, там меньше вероятность потери очков.

Жёлто-синие после зимней паузы показывают приятный глазу командный динамичный футбол. Создают много моментов. На днях подопечные Джонатана Альбы выбили «Спартак» (2:1) из Кубка России! У испанского специалиста предостаточно времени на подготовку к встрече с армейцами, а потому на матч с «Зенитом» есть возможность выставить оптимальный состав.

Однако ростовчане выиграли только две из восьми предыдущих встреч чемпионата России. Подопечные Сергея Семака, в свою очередь, не уступают семь матчей кряду в РПЛ. Заключить пари на П2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.30. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. Почему тотал меньше? Потому что «Зенит» регулярно подводит завершение.

Экспресс на матчи чемпионата России 18 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Крылья Советов» — «Спартак» за 1.82.

Ставка 2: победа «Зенита» над «Ростовом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 1.82 х 2.30 = 4.18.