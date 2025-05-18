Экспресс с коэффициентом 8.28: матч за второе место АПЛ и погоня «Интера» за «Наполи»

Сегодня, 18 мая, очень много футбола. Причём как отечественного, так и зарубежного. Отдельное внимание стоит обратить на АПЛ, где «Арсенал» и «Ньюкасл» спорят за серебро, а также на Серию А, где до сих пор неизвестно имя чемпиона.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

В верхней части турнирной таблицы чемпионата Англии скучать не приходится. Пока непонятно, кто закончит сезон в зоне Лиги чемпионов, а кто получит путёвку в менее престижные евротурниры. «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» идёт на третьем. Разница — два очка. По результатам 37-го тура АПЛ всё может измениться.

«Канониры» на последнем отрезке сезона выглядят блёкло. Практически весь огонь в глазах потух после вылета из Лиги чемпионов. Выиграли только один из шести последних матчей чемпионата Англии. Впрочем, проявили характер во встрече последнего тура с «Ливерпулем» (2:2). Спаслись с 0:2 и удержали равенство в счёте после удаления. Забивать всё ещё умеют.

С другой стороны, мотивированный желанием выступить в самом престижном международном клубном турнире «Ньюкасл» набрал классный ход. Выиграл семь из девяти последних матчей АПЛ. Выявить фаворита при таком раскладе невозможно. Соперники примерно равны по силе сейчас. Всё располагает к завораживающему футболу. Может быть, проверить ТБ 2.5 мяча за 1.77? Подбор исполнителей у «Арсенала» и «Ньюкасла» просто отменный.

Прогноз на матч «Интер» — «Лацио»

Не так давно у «Интера» были проблемы с организацией игры. Потерял много очков, заметно сбавил позиции в борьбе за скудетто. Однако опытный Симоне Индзаги сумел выправить ситуацию. Уверенно победив на днях «Торино» (2:0), его подопечные сократили отставание от лидирующего «Наполи» до одного очка.

«Лацио» проиграл пять из шести последних очных встреч. Вероятнее всего, не видать ему путёвки в Лигу чемпионов. Да что там, может и зону Лиги Европы покинуть. В первом круге римляне уступили крупно — 0:6, хотя подходили к встрече в качестве домашней команды и пребывали в отличном тонусе. На последнем же отрезке сезона ход вообще замедлили.

Заключить пари на победу «Интера» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Пять из шести последних очных встреч на «Сан-Сиро» закончились именно так. Римляне проиграли только два матча Серии А в качестве домашней команды. Этот показатель на выезде у них хуже.

Прогноз на матч «Рома» — «Милан»

Сейчас Клаудио Раньери не может положиться на некоторых креативных футболистов из-за травм. Сложнее стало, но что делать? Надо бороться за путёвку в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего четвёртое место в турнирной таблице Серии А «Ювентуса» составляет всего одно очко. Необходимо выложиться и за себя, и за отсутствующих ввиду травм партнёров по команде.

«Милан» тоже заряжен выступить в следующем розыгрыше еврокубков, однако желания не хватило для победы над «Болоньей» в финале Кубка Италии. Соперник выиграл турнир впервые за 51 год, а Сержиу Консейсау упустил второй трофей. Снова потерял связь с подопечными. Мотивация и тактика португальского специалиста не сработали.

Нет стабильности у «россонери». С трудом верится, что они быстро оклемаются после поражения и не наломают дров во встрече с «Ромой». После вылета из Лиги чемпионов довольно долго не могли прийти в себя. У тренера тогда возник конфликт с некоторыми игроками. Не исключено, что в этот раз взаимопонимания тоже не будет. А процент брака наверняка возрастёт. Да и банальная усталость сыграет свою роль.

Экспресс на футбол 18 мая 2025 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «Ньюкасл» за 1.77.

тотал больше 2.5 мяча в матче «Арсенал» — «Ньюкасл» за 1.77. Ставка 2: победа «Интера» над «Лацио» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

победа «Интера» над «Лацио» + тотал больше 1.5 мяча за 2.00. Ставка 3: победа «Ромы» над «Миланом» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.77 х 2.00 х 2.34 = 8.28.