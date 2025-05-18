«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России

19 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (19.05.2025)

Второй круг «Локомотив» проваливает. Он выиграл только 3 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Победил в дерби «Динамо» (2:1), а также борющиеся за выживание клубы — «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Факел» (1:0). Спустился на шестую строчку в турнирной таблице первенства.

ЦСКА, наоборот, после зимнего перерыва раздухарился не на шутку. Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает 12 встреч. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице первенства. Кроме того, на днях выбили «Зенит» из Кубка России и вышли в Суперфинал. Феноменальная заряженность на результат!

Интрига лишь в том, что это московское дерби. «Локомотив» должен выступить с особой самоотдачей и доставить как можно больше проблем ЦСКА. Тем более встреча пройдёт на «РЖД Арене». С другой стороны, должен — не обязан. Проблем накопилось столько, что быстро не устранить.

Одним из ключевых недостатков железнодорожников является плохо организованная игра в обороне. В текущем сезоне пропустили уже 50 мячей. У ЦСКА — в два раза меньше, для сравнения. Защитники и опытнейший Игорь Акинфеев превосходно справляются со своими обязанностями.

И уже не так феерит, как в начале сезона, главный источник креатива «Локомотива» — Алексей Батраков. Во втором круге РПЛ он отметился всего четырьмя результативными действиями (три забитых мяча и одна голевая передача). Заключить пари на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.40.

Армейцы идут за бронзовыми медалями РПЛ и параллельно — за Кубком России. Таким бодрым шагом, что даже «Краснодар» и «Зенит» не смогли их остановить. У железнодорожников тем более вряд ли получится. Тем более что до Суперфинала время ещё есть, поэтому можно выставить лучший состав.

Ставка: победа ЦСКА над «Локомотивом» за 2.40.