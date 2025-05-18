Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Локомотив — ЦСКА, прогноз на матч РПЛ 19 мая 2025, смотреть онлайн, прямая трансляция, ставки на футбол, результат, счёт

«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России
Михаил Коробов
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
В московском дерби отчётливо проглядывается фаворит.

19 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 19 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (19.05.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Второй круг «Локомотив» проваливает. Он выиграл только 3 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Победил в дерби «Динамо» (2:1), а также борющиеся за выживание клубы — «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Факел» (1:0). Спустился на шестую строчку в турнирной таблице первенства.

ЦСКА, наоборот, после зимнего перерыва раздухарился не на шутку. Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает 12 встреч. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице первенства. Кроме того, на днях выбили «Зенит» из Кубка России и вышли в Суперфинал. Феноменальная заряженность на результат!

Интрига лишь в том, что это московское дерби. «Локомотив» должен выступить с особой самоотдачей и доставить как можно больше проблем ЦСКА. Тем более встреча пройдёт на «РЖД Арене». С другой стороны, должен — не обязан. Проблем накопилось столько, что быстро не устранить.

Одним из ключевых недостатков железнодорожников является плохо организованная игра в обороне. В текущем сезоне пропустили уже 50 мячей. У ЦСКА — в два раза меньше, для сравнения. Защитники и опытнейший Игорь Акинфеев превосходно справляются со своими обязанностями.

И уже не так феерит, как в начале сезона, главный источник креатива «Локомотива» — Алексей Батраков. Во втором круге РПЛ он отметился всего четырьмя результативными действиями (три забитых мяча и одна голевая передача). Заключить пари на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.40.

Армейцы идут за бронзовыми медалями РПЛ и параллельно — за Кубком России. Таким бодрым шагом, что даже «Краснодар» и «Зенит» не смогли их остановить. У железнодорожников тем более вряд ли получится. Тем более что до Суперфинала время ещё есть, поэтому можно выставить лучший состав.

Ставка: победа ЦСКА над «Локомотивом» за 2.40.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android