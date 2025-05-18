«Трактор» — «Локомотив», четвёртый матч. Ярославль убивает интригу

19 мая состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором челябинский «Трактор» примет ярославский «Локомотив». Встреча пройдёт в Челябинске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 19 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.60. Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.47. Поставить на ничью можно за 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртая встреча серии «Трактор» — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.95, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.85. Если любой вратарь наберёт очки, сыграет коэффициент 10.0.

Прогноз на четвёртый матч финала плей-офф КХЛ «Трактор» Челябинск — «Локомотив» Ярославль (19.05.2025)

«Локомотив» повёл в серии, победив в третьей встрече с разгромным счётом — 5:2. Не помогла челябинцам поддержка родных трибун. Ярославцы буднично свели на нет старания техничных нападающих соперника, в частности Максима Шабанова. Только в первом матче лидеру «Трактора» позволили блеснуть. Два других он провёл без набранных очков.

Победоносная тактика Игоря Никитина в действии. Доведя игру вторым номером до совершенства, тренер сделал ярославцев чемпионами регулярки. Челябинцам не хватает креативности и скорости для того, чтобы находить уязвимые места в обороне соперника и поспевать за темпом. Большое количество силовых приёмов тоже не приносит плодов.

Ярославцы успешно убегают в контратаки и наказывают за ошибки. Не перестаёт восхищать Александр Радулов. Он отметился результативными действиями в каждой из четырёх предыдущих встреч плей-офф КХЛ. Ветеран прекрасно взаимодействует с молодыми сокомандниками. Кажется, он вообще забыл про возраст.

Бенуа Гру приходится ломать голову над тем, что же такого придумать для понижения эффективности стратегии своего визави — Игоря Никитина. Однако все попытки канадского специалиста что-либо изменить кажутся безнадёжными. Ярославский «Локомотив» не позволяет челябинцам диктовать свои правила игры.

Надёжный Даниил Исаев переигрывает голкипера «Трактора» Зака Фукале. Защита у «Локомотива» работает лучше. Да и атаки до ума железнодорожники доводят чаще. Заключить пари на итоговую победу гостей, то есть с учётом овертайма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Челябинск — город с характером, но одних только морально-волевых качеств мало. Ярославцы быстро адаптировались к сопернику и всецело захватили инициативу в серии. В очередной раз. Вопрос с победителем Кубка Гагарина видится практически закрытым. Лишь чудо может что-то изменить. И вряд ли оно произойдёт.

Ставка: победа «Локомотива» с учётом ОТ за 1.86.