«Брайтон» — «Ливерпуль». На улице фанатов Салаха праздник

Египтянин упрочит свои позиции в борьбе за «Золотой мяч».

19 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль» 19 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.47, что примерно равно 40% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Ливерпуль» (19.05.2025)

«Брайтон» уже точно не получит путёвку в еврокубки, а «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Встреча интригует самой вывеской. Также интересно посмотреть, как команды постепенно начинают готовиться к следующему сезону. Обращает на себя внимание перспективная молодёжь.

Впрочем, есть ещё кое-что. А именно борьба Мохамеда Салаха за индивидуальные престижные награды, в частности за «Золотой мяч». Египтянин проводит восхитительный сезон. В 36 встречах чемпионата Англии он забил 28 мячей и отдал 18 результативных передач. Серьёзно настроен сделать статистику более впечатляющей.

Салах признался, что большое влияние на него оказало откровенное общение с Арне Слотом. Нидерландский специалист изменил подход египтянина к разминкам, тренировкам и дал почувствовать себя настоящей суперзвездой. Прибавили и сокомандники, вдохновившись примером лидера. Все механизмы после Юргена Клоппа работают.

«Брайтону» Салах может забить много. Во-первых, потому что «чайки» играют с внушительным креном в атаку. Забивают часто, однако и пропускают практически с той же периодичностью — в 36 встречах АПЛ наклепали 59 голов, а получили — 56. Во-вторых, они ослаблены кадровыми потерями.

Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Восемь из девяти последних очных встреч получились результативными. Практически во всех были голы с обеих сторон. С высокой долей вероятности в этот раз соперники даже перевыполнят план.

Встреча не принципиальная. Нужды играть по счёту нет. Команды должны подарить зрелищный динамичный футбол, создать много моментов и забить кучу голов. В лучших традициях АПЛ! На радость нейтральным болельщикам и персональным поклонникам Мохамеда Салаха, разумеется.

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.26.