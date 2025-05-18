Кто окажется сильнее в битве неудачников? Чего ждать от финала Лиги Европы

21 мая в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы. И в этот раз он будет полностью английским. В нём сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:00 мск.

Букмекеры считают шансы команд практически равными, отдавая небольшое преимущество манкунианцам. На победу команды Рубена Аморима в основное время предлагают коэффициент 2.60, а на успех «шпор» дают 2.80. Ничья по итогам 90 минут матча доступна за 3.40.

На то, что «МЮ» победит с учётом возможных овертайма и серии пенальти, предлагают коэффициент 1.86. Поставить на итоговый успех «Тоттенхэма» можно за 2.02.

Аналитики не уверены в том, что игра получится результативной. На ТБ 2.5 гола дают котировку 1.90, а обратный исход идёт за 1.96.

Чего ждать от финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ»

Кто бы мог подумать, что в финале второго по статусу еврокубка сыграют 16-я и 17-я команды АПЛ. Но это факт. «Тоттенхэм» и «МЮ» оказались на пограничных с зоной вылета местах. Спасло их только то, что трио аутсайдеров чемпионата Англии в этом сезоне оказалось настолько слабым, что вылетело задолго до финиша турнира. Конечно, и «шпоры», и «красные дьяволы» бросили вёсла уже давно, иначе, наверное, были бы повыше. Однако обстоятельства забудутся, а строчка в таблице останется.

И тем не менее одна из этих команд спасёт свой сезон, выиграв еврокубок и получив путёвку в Лигу чемпионов. Осталось выяснить, кто?

Если смотреть на личные встречи, то здесь явное превосходство у «Тоттенхэма». Трижды команды играли в этом сезоне, и все три раза сильнее оказалась команда Ангелоса Постекоглу — 3:0, 4:3, 1:0. Правда, первое поражение случилось ещё до Рубена Аморима, тогда командой руководил Эрик тен Хаг.

На последние матчи команд смотреть в целом бессмысленно. Очевидно, что и те, и другие, что бы ни говорили тренеры, откровенно не обращают внимания на игры в АПЛ. Судите сами, у «МЮ» шесть поражений в восьми последних матчах чемпионата, а последняя победа была 16 марта над одним из аутсайдеров — «Лестером». У «шпор» ситуация не сильно лучше — пять поражений в шести встречах, а выигрывал «Тоттенхэм» в АПЛ больше месяца назад. И тоже победил аутсайдера — «Саутгемптон».

А вот в Лиге Европы «МЮ», пожалуй, впечатлил больше. Да, в своём стиле, с огромными перепадами, но команда Аморима прошла очень серьёзный путь к победе. «Реал Сосьедад», «Лион» и «Атлетик» — очень приличная компания. Баски и вовсе могли стать хозяевами финала. Да, с ними повезло — удаление в начале первого матча очень помогло команде Аморима, однако его нужно было ещё реализовать. На этом фоне у «Тоттенхэма» и соперники были попроще, и блеска особого «шпоры» не показали. С АЗ и «Айнтрахтом» пришлось очень непросто, а вот в полуфинале повезло — «Будё-Глимт» и так прыгнул выше головы.

Не будем забывать и про «проклятие» «Тоттенхэма». Свой последний трофей команда выиграла в сезоне-2007/2008 — Кубок лиги. И это единственный титул команды в XXI веке. Хотя были и сильные составы, и классные тренеры, и финалы. Хочешь не хочешь, а поверишь в мистику. У «МЮ» в этом плане всё намного лучше. Какими бы ни были пертурбации, а почти каждый год клуб трофей зарабатывает.

К тому же у Аморима есть уверенность в будущем. Он строит долгосрочный проект и ждёт летом усиления. А вот оставят ли боссы «Тоттенхэма» Ангелоса Постекогу у руля команды — вопрос. Личные встречи — это хорошо, но в плане уверенности в себе в финальных матчах «МЮ» будет чувствовать себя лучше. И это должно сказаться. Поэтому ставим на манкунианцев. Подстрахуемся и возьмём их итоговую победу. Коэффициент достойный — 1.86.