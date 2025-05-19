Дерби «Локомотив» — ЦСКА и поход Салаха за «Золотым мячом»: экспресс на футбол

Сегодня, 19 мая, не так много футбольных событий, но кое-чему всё же стоит уделить внимание. В АПЛ состоится матч «Ливерпуля», который досрочно стал чемпионом, а в РПЛ «Локомотив» встречается с ЦСКА.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Второй круг «Локомотив» проваливает. Он выиграл только 3 из 13 предыдущих матчей чемпионата России. Победил в дерби «Динамо» (2:1), а также борющиеся за выживание клубы — «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Факел» (1:0). Опустился на шестую строчку в турнирной таблице первенства.

ЦСКА, наоборот, после зимнего перерыва раздухарился не на шутку. Беспроигрышная серия в РПЛ насчитывает 12 встреч. Армейцы поднялись на четвёртое место в турнирной таблице первенства. Кроме того, на днях выбили «Зенит» из Кубка России и вышли в Суперфинал. Феноменальная заряженность на результат!

Армейцы идут за бронзовыми медалями РПЛ и параллельно — за Кубком России. Таким бодрым шагом, что даже «Краснодар» и «Зенит» не смогли их остановить. У железнодорожников тем более вряд ли получится. До Суперфинала время ещё есть, поэтому можно выставить лучший состав.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль»

«Брайтон» уже точно не получит путёвку в еврокубки, а «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Встреча интригует самой вывеской. Также интересно посмотреть, как команды постепенно начинают готовиться к следующему сезону. Обращает на себя внимание перспективная молодёжь.

Впрочем, есть ещё кое-что. А именно борьба Мохамеда Салаха за индивидуальные престижные награды, в частности за «Золотой мяч». Египтянин проводит восхитительный сезон. В 36 встречах чемпионата Англии он забил 28 мячей и отдал 18 результативных передач. Серьёзно настроен сделать статистику более впечатляющей.

«Брайтону» Салах может забить много. Во-первых, потому что «чайки» играют с внушительным креном в атаку. Во-вторых, они ослаблены кадровыми потерями. Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Восемь из девяти последних очных встреч получились результативными. Практически во всех были голы с обеих сторон.

Экспресс на футбол 19 мая 2025 года

Ставка 1: победа ЦСКА в матче с «Локомотивом» за 2.40.

Ставка 2: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча в матче «Брайтон» — «Ливерпуль» за 2.26.

Общий коэффициент: 2.40 х 2.26 = 5.42.