Смерть интриги в Кубке Гагарина и битва Канады и Финляндии на ЧМ-2025: экспресс на хоккей

Сегодня, 19 мая, достаточно много интересных хоккейных матчей. Во-первых, конечно же, следим за развитием событий в финале Кубка Гагарина, где после трёх встреч счёт 2-1 в пользу ярославского «Локомотива». Во-вторых, на чемпионате мира в Дании и Швеции сойдутся сборные Канады и Финляндии. Одним словом — жара.

Прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив»

Победоносная тактика Игоря Никитина в действии. Доведя игру вторым номером до совершенства, тренер сделал ярославцев чемпионами регулярки. Челябинцам не хватает креативности и скорости для того, чтобы находить уязвимые места в обороне соперника и поспевать за темпом. Большое количество силовых приёмов тоже не приносит плодов.

Ярославцы успешно убегают в контратаки и наказывают за ошибки. Не перестаёт восхищать Александр Радулов. Он отметился результативными действиями в каждой из четырёх предыдущих встреч плей-офф КХЛ. Ветеран прекрасно взаимодействует с молодыми одноклубниками. Кажется, он вообще забыл про возраст.

Бенуа Гру приходится ломать голову над тем, что же такого придумать для понижения эффективности стратегии своего визави. Надёжный Даниил Исаев переигрывает голкипера «Трактора» Зака Фукале. Защита у «Локомотива» работает лучше. Да и атаки до ума железнодорожники доводят чаще. Судя по всему, интриги здесь уже больше нет. Ярославцы её добьют.

Прогноз на матч Канада — Финляндия

Несмотря на то что сборные Канады и Финляндии входят в список топ-команд мира и обе априори являются одними из фаворитов различных турниров, где принимают участие, в предстоящем очном матче будущий победитель виден чётко. По крайней мере, так считают букмекеры. Коэффициент на победу канадцев составляет всего 1.24, в то время как на финнов дают 10.0.

Этому есть объяснение. Канада громит всех и вся: за пять матчей на групповом этапе забросила 28 шайб при двух пропущенных и добыла пять побед. Круто? Круто. Но ведь соперники у неё были, мягко говоря, достаточно скромные — от Франции до Словакии. Ничего экстраординарного. Финляндия — другое дело. Во-первых, замыкает топ-3 группы А. Выше только канадцы и шведы.

Кроме того, на том же отрезке у Суоми всего одно поражение, от сборной Швеции с близким счётом 1:2. С завершением атак периодически возникают трудности, но хорошо работают оборона и вратарь. Канадцы очень много забрасывают, однако для них это первый соперник такого ранга на данном турнире. Крупной победы здесь явно не предвидится, а разница в счёте в пару шайб — это предел.

Экспресс на хоккей 19 мая 2025 года

Ставка 1: победа «Локомотива» в матче с «Трактором» с учётом ОТ за 1.86.

победа «Локомотива» в матче с «Трактором» с учётом ОТ за 1.86. Ставка 2: победа Финляндии в матче с Канадой с форой (+2.5) за 2.00.

Общий коэффициент: 1.86 х 2.00 = 3.72.