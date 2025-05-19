«Манчестер Сити» — «Борнмут». Холанд и Гвардиола на волоске от фиаско

В финале Кубка Англии проиграли, а ещё и без Лиги чемпионов могут остаться.

20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» 20 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.55, что примерно составляет 64% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Борнмут» (20.05.2025)

Неделя у «Манчестер Сити» выдалась явно не из лучших. Досадно уступили в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» (0:1), а также опустились на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Не хватало только финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов. Это будет фиаско.

Впервые за долгое время подопечные Хосепа Гвардиолы заканчивают сезон без трофеев. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы получить путёвку в самый престижный международный клубный турнир. Отставание от занимающего четвёртое место «Челси» составляет одно очко, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

Беспроигрышная серия команды Гвардиолы в чемпионате Англии насчитывает восемь встреч (три ничьих и пять побед). В двух из трёх матчей она потеряла очки на выезде. Всё бы ничего, но «Борнмут» не подарок. Даже на своём поле победить его весьма проблематично.

Маловероятно, что встреча получится результативной. Подопечных Гвардиолы стало частенько подводить завершение. Возвращение Эрлинга Холанда в состав ситуацию нисколько не улучшило. Лучший бомбардир «Манчестер Сити» пытался, но забить в финале Кубка Англии так и не сумел.

У «Борнмута» слаженность в оборонительных действиях отличная. Прекрасный сезон проводит 22-летний украинский защитник Илья Забарный. В 36 встречах АПЛ «вишни» пропустили только 43 гола. Заключить пари на ТМ 3 мячей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

«Борнмут» выиграл всего лишь 2 из 11 последних матчей чемпионата Англии. Форма, откровенно говоря, плохая. Однако выездная победа над «Арсеналом» (2:1) показывает, что подопечных Андони Ираолы нельзя списывать со счетов. Могут хорошо настроиться на матч с грандом и доставить тому серьёзные проблемы. В общем, легко и просто путёвку в Лигу чемпионов подопечные Гвардиолы не получат.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 2.05.