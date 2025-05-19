Швейцария — Казахстан. Полный провал Тамбиева и Болякина на ЧМ-2025

20 мая состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании и Швеции. Встречаются сборные Швейцарии и Казахстана. Первое вбрасывание запланировано на 13:20 мск.

Коэффициенты на матч ЧМ-2025 Швейцария — Казахстан 20 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами номинальных хозяев. Сделать ставку на победу Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 84% вероятности. Победа Казахстана по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно за 9.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча Швейцария — Казахстан получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.16, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 16.0.

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею Швейцария — Казахстан (20.05.2025)

Судя по всему, сборная Швейцарии нацелилась во второй раз подряд дойти до финала чемпионата мира. Выиграла пять из шести матчей группового этапа. Уступила только действующему чемпиону — Чехии (4:5 ОТ). С ней же ведёт борьбу за выход в плей-офф с первого места.

Швейцарцы показывают красивый и результативный хоккей. Во встрече предыдущего тура крупно победили Венгрию (10:0). Одним из главных героев матча стал Кевин Фиала, признанный лучшим игроком минувшего розыгрыша чемпионата мира. Он записал на свой счёт заброшенную шайбу и две результативные передачи.

Также прекрасно выступил во встрече с венграми Андрес Амбюль. 41-летний форвард оформил хет-трик. Нападение у сборной Швейцарии очень техничное и мощное. В шести матчах группового этапа чемпионата мира забросили 30 шайб. Чем на это могут ответить казахстанцы?

Подопечные Олега Болякина, в тренерский штаб которого входит тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице группового этапа чемпионата мира. Проиграли пять из шести встреч по итогам 60 минут. Победили идущих на последней строчке норвежцев — 2:1.

Однако сборная Норвегии хотя бы смогла навязать борьбу фаворитам, в частности США (5:6 ОТ). После такого даже вылететь не стыдно. Казахстанцы же все большие матчи с треском провалили. Они явные аутсайдеры. Заключить пари на П1 с форой (-3) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Четыре из пяти встреч группового этапа чемпионата мира подопечные Болякина проиграли с разницей в три шайбы и более. Встречу с Венгрией, в которой уступили 2:4, можно смело вынести за скобки. Швейцарцы намного сильнее. Скорее всего, они одержат крупную победу в предстоящем матче.

Ставка: победа Швейцарии в матче с Казахстаном с форой (-3) за 2.00.