«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Победитель Кубка Англии возьмёт выходной

20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» 20 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.60, что примерно составляет 38% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» (20.05.2025)

Болельщиков «Кристал Пэлас» переполняет радость. Их любимая команда сенсационно победила в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы (1:0). Впервые за всю историю существования выиграла этот турнир. Праздник будет отмечаться не один день.

Неудивительно, что футболисты «Кристал Пэлас» изъявили желание не тренироваться в преддверии встречи с «Вулверхэмптоном». В матче с «Манчестер Сити» они оставили на поле много сил, если не все. Вдоволь «наелся» Дин Хендерсон. Голкипер совершил ряд захватывающих дух спасений и парировал 11-метровый удар.

Ждать, что «Кристал Пэлас» выступит собранно через три дня после сложнейшей игры и грандиозного события, точно не стоит. К тому же мотивации немного. Подопечные Оливера Гласнера гарантировали себе путёвку в Лигу Европы. И ниже 12-го места в турнирной таблице АПЛ точно не спустятся.

У «Вулверхэмптона» стимула тоже немного. Понижение в дивизионе не грозит, а выше 13-й строчки не подняться. Тем не менее в победу команды Витора Перейры верится больше. У неё никаких важных событий в последнее время не происходило. Привычно готовилась ко встрече с «Кристал Пэлас».

Под занавес сезона «Вулверхэмптон» здорово прибавил. Выдал семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии. Затем последовали поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтона» (0:2), однако по содержанию подопечные Перейры выступили неплохо. По итогам апреля португальский специалист был признан лучшим тренером АПЛ. И это о многом говорит.

Заключить пари на победу гостей предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. «Вулверхэмптон» подходит к матчу с большим запасом энергии и лучше подготовленным. К тому же наверняка горит желанием исправиться за последние поражения.

Ставка: победа «Вулверхэмптона» в матче с «Кристал Пэлас» за 2.90.