«Манчестер Сити» в беде после упущенного Кубка Англии: экспресс на футбол

Многократный чемпион может остаться не только без трофеев, но и без Лиги чемпионов.

Клубные чемпионаты европейский стран близятся к последнему туру. Сегодня, 20 мая, следим за английской Премьер-лигой, где закроется программа 37-го тура. В главной роли — «Манчестер Сити», недавно упустивший титул в финале Кубка Англии.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»

Неделя у «Манчестер Сити» выдалась явно не из лучших. Досадно уступил в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» (0:1), а также опустился на шестую строчку в турнирной таблице. Не хватало только финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов. Это будет фиаско.

Впервые за долгое время подопечные Хосепа Гвардиолы заканчивают сезон без трофеев. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы получить путёвку. Всё бы ничего, но «Борнмут» не подарок. Даже на своём поле победить его весьма проблематично.

Маловероятно, что встреча получится результативной. Подопечных Гвардиолы стало частенько подводить завершение. Возвращение Эрлинга Холанда в состав ситуацию нисколько не улучшило. У «Борнмута» слаженность в оборонительных действиях отличная. Правда, команда выиграла всего лишь два матча в 11 последних турах, но на лидеров настраиваться умеет.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

Болельщиков «Кристал Пэлас» переполняет радость. Их любимая команда сенсационно победила в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы (1:0). Впервые за всю историю существования выиграла этот турнир. Этот праздник будет отмечаться не один день.

Неудивительно, что футболисты «Кристал Пэлас» изъявили желание не тренироваться в преддверии встречи с «Вулверхэмптоном». В матче с «Манчестер Сити» они оставили на поле много сил, если не все. Ждать, что «Кристал Пэлас» выступит собранно через три дня после сложнейшей игры и грандиозного события, точно не стоит.

У «Вулверхэмптона» стимула тоже немного. Тем не менее в его победу верится больше. Под занавес сезона команда здорово прибавила. Выдала семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии с наличием большого количества побед. Победит снова.

Экспресс на футбол 20 мая 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3 мячей в матче «Манчестер Сити» — «Борнмут» за 2.05.

тотал меньше 3 мячей в матче «Манчестер Сити» — «Борнмут» за 2.05. Ставка 2: победа «Вулверхэмптона» в матче с «Кристал Пэлас» за 2.90.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.90 = 5.94.