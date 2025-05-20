США уберут конкурента, Казахстан задумается: экспресс на ЧМ-2025 по хоккею

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Дании и Швеции подошёл к концу. Сегодня, 20 мая, состоятся последние матчи, по итогам которых определятся пары в плей-офф. Авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс на некоторые из них.

Прогноз на матч Швейцария — Казахстан

Судя по всему, сборная Швейцарии нацелилась во второй раз подряд дойти до финала чемпионата мира. Выиграла пять из шести матчей группового этапа. Уступила только действующему чемпиону — Чехии (4:5 ОТ). С ней же ведёт борьбу за выход в плей-офф с первого места.

Швейцарцы показывают красивый и результативный хоккей. Во встрече предыдущего тура уничтожили Венгрию (10:0). Нападение у сборной Швейцарии очень техничное и мощное. В шести матчах группового этапа чемпионата мира забросили 30 шайб. Чем на это могут ответить казахстанцы?

Подопечные Олега Болякина, в тренерский штаб которого входит тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев, расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице группового этапа чемпионата мира. Проиграли пять из шести встреч по итогам 60 минут. Швейцарцы намного сильнее. Скорее всего, они одержат крупную победу в предстоящем матче.

Прогноз на матч Чехия — США

Сборная Чехии на втором чемпионате мира подряд показывает довольно приличные результаты. В прошлом году она выиграла золотые медали, а в этом уже должна сыграть в плей-офф, хотя групповой этап ещё не завершён. Здорово смотрится атака чехов, о чём говорят семь шайб в ворота Дании, шесть — в ворота Венгрии, восемь — в ворота Казахстана.

Однако конкретно в матче со сборной США против сборной Чехии сыграют два важных фактора. Во-первых, американцы получили благодаря расписанию на один день для отдыха и подготовки больше, в то время как у чехов встречи два дня подряд. Во-вторых, американцы сами претендуют на медали.

На групповом этапе перед заключительным матчем «звёздно-полосатые» потерпели только одно поражение — от Швейцарии. В остальных были сильнее соперников. Сборная Чехии — вызов, поскольку это сильный оппонент, но благодаря своим преимуществам американцы добудут победу.

Экспресс на хоккей 20 мая 2025 года

Ставка 1: победа Швейцарии в матче с Казахстаном с форой (-3) за 2.00.

победа Швейцарии в матче с Казахстаном с форой (-3) за 2.00. Ставка 2: победа США в матче с Чехией за 2.15.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.15 = 4.30.