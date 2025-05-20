Амориму — быть! «Манчестер Юнайтед» обыграет «Тоттенхэм» и заберёт Лигу Европы

21 мая состоится финал Лиги Европы. На стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао за трофей сразятся английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Феликс Цвайер.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ» 21 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.60, а победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 2.80. Разница в вероятности — около 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

Прогноз и ставка на финал Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (21.05.2025)

Соперники провели ужасный сезон в АПЛ, но благодаря особому настрою добрались до финала Лиги Европы. Исход решающего матча всегда очень трудно предугадать, ведь открываются глубоко сокрытые волевые качества команд. Однако в данном случае всё более-менее очевидно.

За последние 17 лет «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея, хотя до финала добирался неоднократно. Как выяснилось, дело не в проклятии Гарри Кейна. В составе мюнхенской «Баварии» лучший бомбардир в истории сборной Англии досрочно стал чемпионом Германии. Значит, что-то не так со «шпорами» в целом.

Отсутствует у этой команды менталитет победителя. До финала Лиги Европы подопечные Ангелоса Постекоглу добрались во многом за счёт удобной сетки. На предыдущих стадиях обыграли сильно ослабленный кадровыми потерями «Айнтрахт» и прыгнувший выше собственной головы «Будё-Глимт», за который выступает россиянин Никита Хайкин.

А вот «Манчестер Юнайтед» действительно показал себя достойно. Он столкнулся с большими проблемами во встречах с «Лионом» из-за ужасной игры голкипера и защитников, но на характере всё равно прошёл дальше. И затем дважды разгромил феноменальный «Атлетик» из Бильбао.

«Красные дьяволы» далеко не так сильны, как при сэре Алексе Фергюсоне. Однако в их ДНК осталось то, что заложил легендарный шотландский специалист. Они всегда сражаются до конца и часто переламывают ход встречи в самой концовке. Заключить пари на то, что «МЮ» выиграет Лигу Европы, можно за 1.86.

Рубен Аморим заявил, что встреча последнего тура АПЛ с «Челси» (0:1) очень помогла ему в плане определения состава на финал. В случае поражения португальца могут отправить в отставку. Манкунианцы изначально с бо́льшим желанием и рвением выступали в турнире, нежели «Тоттенхэм». В их победу верится больше. Проверим лобовую победу, но итоговая тоже видится хорошим вариантом.

Ставка: «МЮ» победит в финале Лиги Европы за 2.60.