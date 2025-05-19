Надежда на Мирру… И всё? Чего ждать от россиян на «Ролан Гаррос»

25 мая в Париже (Франция) стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». По 128 лучших теннисистов и теннисисток вступят в борьбу за трофей. Сегодня уже стартовала квалификация, а те, кто попал напрямую в основной турнир, либо усердно тренируются, либо же выступают на менее крупных соревнованиях. Изучаем шансы россиян на кортах Парижа.

Мужчины — никого нет даже в десятке

Прямо скажем, начало сезона у российских теннисистов не задалось. Прямо сейчас в топ-10 рейтинга АТР нет ни одного нашего игрока. А ещё и на грунт — не самое любимое покрытие россиян, на нём они наименее компетентны. Хотя победы были!

Давайте разбирать подробнее. Лучшие шансы выиграть «Ролан Гаррос» из россиян, по мнению аналитиков, у Даниила Медведева, на него дают коэффициент 35.00. Начало сезона у Осьминога совсем не задалось. Постепенно Медведев обретает себя, в Мадриде и Риме он выглядел неплохо, но проигрывал профильным специалистам на грунте. В Париже будет очень тяжело, однако многое будет зависеть от турнирной сетки. По крайней мере, интерес в глазах Даниила в последнее время зажёгся.

Проблемы и у Андрея Рублёва. Они по большей части в психологии. И хотя сам россиянин уверяет, что совместная работа с Маратом Сафиным даёт плоды, в результаты это не перетекло. А Рублёв уже лишь на 17-й позиции в мировом рейтинге. На победу Андрея на «Ролан Гаррос» дают 45.00. Конечно, если гиперэмоциональный теннисист поймает свою волну, может добиться многого — титулы на грунтовых «Мастерсах» это подтверждают. Но пока Рублёв далёк от лучшей формы.

Кроме того, точно сыграют в Париже Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Первый выглядит стабильно, однако результатами не блещет. Может быть, прорыв настанет на «Ролан Гаррос»? По крайней мере, в полуфинале Хачанов здесь был. У Сафиуллина же чёрная полоса — он никак не может выдать хотя бы один успешный турнир. Да и с грунтом у Романа сложные отношения. Но пару кругов пройти можно, если повезёт с сеткой.

В фаворитах же «Ролан Гаррос» по-прежнему Карлос Алькарас (2.30) и Янник Синнер (2.75). Собственно, они же не далее как вчера разыграли титул на «Мастерсе» в Риме. Победил испанец, но для Синнера это был первый турнир после трёхмесячного отстранения за допинг. Как же он хорош, что сразу вошёл в соревновательный ритм! Где-то рядом Александр Зверев (8.50). Да он всегда где-то рядом на «Больших шлемах», трижды играл в финале, однако ни разу не победил. А вот в Новака Джоковича уже не верят — на легендарного серба коэффициент 10.00. Новак после травмы, полученной в начале сезона, выглядит откровенно слабо. Прекратил работу с Энди Марреем, и вообще пока всё выглядит так, что Джокович собирается закончить. Впрочем, может быть, это такой хитрый набор формы и в Париже мы все увидим прежнее величие серба?

Женщины — верим в Мирру. И в пару с Дианой!

В женском теннисе представительство россиянок в топ-50 куда шире. Да и в топ-10 есть Мирра Андреева, и рядом с десяткой есть игроки. Но по-настоящему верится, наверное, только в чемпионство Мирры.

Два «тысячника» в начале сезона внушают, юная россиянка уже шестая в мире. На «Мастерсах» в Мадриде и Риме Андреева дошла до четвертьфинала. Оба раза споткнулась на Коко Гауфф. Но было видно, как Мирра прибавляет. Так что в Париже у неё есть шансы. На победу россиянки дают коэффициент 7.00 — это третьи цифры турнира.

Тем более, что Ига Швёнтек — главный фаворит (коэффициент 3.10) грунтовый сезон с треском заваливает. У представительницы Польши перенасыщение теннисом. «Ролан Гаррос», конечно, эмоций добавит, но совсем не факт, что этого хватит для победы. На Арину Соболенко можно поставить за 3.20. Да, первая ракетка мира — фаворит, однако Андреева её уже обыгрывала, в том числе и в Париже!

В остальных россиянок веры нет. На Диану Шнайдер можно поставить за 50.00, а на Людмилу Самсонову — за 60.00. На других девушек коэффициенты ещё выше. Мы можем надеяться, что кто-то из них ярко проявит себя и зайдёт как минимум во вторую неделю, а может, и ещё выше. Но чемпионство? Пожалуй, нет.

А вот к чему стоит присмотреться, так это к россиянкам в парной сетке. Линии на этот турнир пока нет, однако успехи наших теннисисток очевидны! Андреева и Шнайдер давно покорили сердца всех любителей тенниса и уже по умолчанию считаются одними из фаворитов. Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя взяли первый же совместный турнир — и это был «тысячник» в Мадриде! А Вероника Кудерметова в дуэте с Элисе Мертенс из Бельгии сыграли в финалах в том же Мадриде и Риме. Вероятность того, что как минимум в решающем матче парного «Ролан Гаррос» будет хотя бы одна россиянка, очень велика!