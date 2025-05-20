«Каролина» — «Флорида», первый матч. Супердуэль Бобровского и Свечникова

21 мая состоится первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Каролина Харрикейнз» примет «Флориду Пантерз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 21 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно составляет 43% вероятности. Победа «Флориды» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65. Поставить на ничью можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» не получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.82, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 2.00. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.5.

Прогноз на первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» (21.05.2025)

На предыдущей стадии турнира «Каролина» уверенно победила «Вашингтон» (4-1). Александр Овечкин в пяти встречах забросил всего-навсего одну шайбу. Однако стиль игры «столичных» изначально был весьма удобен для «ураганов». С действующим чемпионом будет гораздо труднее.

Пол Морис повергает лигу в смятение последние несколько лет. Его подопечные показывают ещё более динамичный и бескомпромиссный хоккей, чем «Каролина». «Пантеры» вынуждают соперников играть по своим правилам. Прибирают инициативу к рукам и взвинчивают темп до невероятного.

Огромное влияние на результаты оказывает Сергей Бобровский. А ведь голкиперу уже 36 лет. Несмотря на возраст, он неустанно проделывает огромные объёмы работы. Выступает с умопомрачительной концентрацией. Самая результативная команда регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» и звёзды из «Торонто» оказались бессильны перед его мастерством

В последнем матче «Флорида» обыграла «Мэйпл Лифс» со счётом 6:1. Хоть серия и затянулась на семь встреч, к первой игре с «Каролиной» подопечные Пола Мориса подходят в полной боевой готовности. Крупная победа не только помогла сэкономить силы, но и придала дополнительную уверенность.

Будет интересно понаблюдать за соперничеством Сергея Бобровского и Андрея Свечникова. Российский нападающий «Каролины» показывает в текущем розыгрыше плей-офф свой лучший хоккей за последние несколько лет. Забил уже восемь голов. Заключить пари на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.00.

9 из 12 матчей «Флориды» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли получились результативными. И «Каролина» в среднем за встречу в плей-офф забрасывает 3,4 шайбы. Чтобы обыграть действующего чемпиона, надо забивать ещё больше. Серия обещает получиться насыщенной событиями и голами.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.