Следом за «Аль-Халиджем» будет скромный «Аль-Фатех», но надо ждать ошибку конкурента.

Роналду пора бежать из «Аль-Насра»? Даже победы не гарантируют Лигу чемпионов

21 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» примет «Аль-Халидж». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 19:10 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» 21 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет примерно 84% вероятности. Победа «Аль-Халиджа» оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 7.40.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» (21.05.2025)

Криштиану Роналду вновь заканчивает сезон без трофеев, но это ещё не самое страшное. «Аль-Наср» может не попасть в число призёров. В таком случае он пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов АФК. Будущее знаменитого португальца в клубе под большим вопросом.

«Всемирный клуб» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. Даже если выиграет оба оставшихся матча сезона, это не гарантирует финиш в топ-3 первенства. Необходимо, чтобы «Аль-Кадисия» хотя бы разок оступилась. Она же, как назло, набрала отличный ход.

А вот «Аль-Наср» крайне нестабилен. Выиграл только 6 из 12 предыдущих матчей чемпионата Саудовской Аравии. Бо́льшая часть побед одержана над андердогами. На днях «всемирный клуб» на своём поле не смог победить занимающий восьмое место в турнирной таблице Про-Лиги «Аль-Таавун» (1:1).

«Аль-Халидж» располагается на 10-й строчке. Однако он представляет не меньшую опасность, чем «Аль-Таавун». Подопечные Георгиоса Дониса выиграли только 2 из 15 предыдущих матчей чемпионата Саудовской Аравии. Невзрачно, но небольшое количество побед не должно вводить в заблуждение.

За этот период «Аль-Халидж» успел отнять немало очков у располагающихся в верхней части турнирной таблицы команд. Сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» (1:1), «Аль-Ахли» (2:2) и «Аль-Кадисией» (1:1). Способен доставить серьёзные проблемы и «Аль-Насру».

Заключить пари на ТМ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. В 28 встречах «всемирный клуб» забил 74 гола. 23 из них записал на свой счёт Роналду. Однако бо́льшая часть пришлась на долю аутсайдеров. Во встречах с соперниками посерьёзнее «Аль-Наср» частенько подводит завершение.

«Аль-Халидж» против «Аль-Насра» наверняка сыграет с особой внимательностью в обороне. Криштиану Роналду будут стараться пристально опекать. Может быть, у подопечных Дониса и не получится отобрать очки у «всемирного клуба», но соперника ждут напряжённые 90 минут.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.