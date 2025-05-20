«Даллас» — «Эдмонтон», первый матч. Интригующий реванш Дадонова и Макдэвида

22 мая состоится первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Встреча пройдёт на льду стадиона «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» 22 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Далласа» в основное время предлагается с коэффициентом 2.28, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Эдмонтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.60. Поставить на ничью можно за 4.30.

Вместе с тем аналитики считают, что первый матч серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Эдмонтон» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.72. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.50.

Прогноз на первый матч серии 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» (22.05.2025)

В минувшем сезоне соперники также спорили за право выступить в финале Кубка Стэнли. В тот раз «Эдмонтон» оказался сильнее. «Даллас» сделал выводы из ошибок и постарается отомстить обидчику. На предыдущей стадии «Старз» обыграли победителя регулярного чемпионата НХЛ — «Виннипег» (4-2).

«Даллас» — отлично организованная, сбалансированная команда. Скорость техничных молодых хоккеистов прекрасно сочетается с опытом и мастерством Ильи Любушкина и Евгения Дадонова. На двоих в текущем розыгрыше плей-офф россияне набрали семь очков. Не такой плохой показатель.

Комплектация состава поистине отличная, но временами сказывается нехватка элитных исполнителей. Только в пяти встречах текущего розыгрыша плей-офф «Старз» забросили больше трёх шайб. Дебуру приходится больше полагаться на скоординированность действий в обороне.

«Эдмонтон» в этом плане выигрывает. У него и защита функционирует отменно, и голкипер набрал отличную форму, и группа атаки устрашающая. В очередной раз разрывают лигу Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Канадец в текущем розыгрыше Кубка Стэнли набрал уже 17 очков, немец — 16.

Неплохое подспорье Макдэвиду и Драйзайтлю составляет Василий Подколзин. Он стал лидером сезона плей-офф среди россиян по голевым передачам. На счету 23-летнего форварда их уже пять. Однако, несмотря на отличные показатели нападающих, вряд ли серия получится результативной.

Заключить пари на ТМ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.12. Ни в одной из пяти последних очных встреч, проходивших в Далласе, соперники на двоих не забили больше пяти голов. Последние их матчи получились малорезультативными. Вряд ли моментально переключатся на другой режим и выдадут голевое шоу.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.12.