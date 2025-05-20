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Локомотив — Трактор, 21 мая 2025, смотреть онлайн, прогноз на пятый матч, финал Кубка Гагарина, трансляция, счёт, статистика

«Золотой» камбэк «Локомотива»! «Трактору» не видать Кубка Гагарина
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на пятый матч
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Ярославцы проиграли первый матч серии, но сейчас — в шаге от титула.

В среду, 21 мая, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Возможно, именно сейчас мы узнаем имя обладателя Кубка Гагарина — 2024/2025. Разбираемся вместе, каким будет итог встречи.

Коэффициенты на матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Трактор» 21 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90 — около 25% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10. В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Прогноз на пятый матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор» (21.05.2025)

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальная серия плей-офф КХЛ сезона-2024/2025 вошла в такую фазу, когда любая следующая встреча соперников может стать последней. Всё началось с победы «Трактора» в Ярославле над «Локомотивом» со счётом 2:1. Однако ярославский клуб, как это уже не раз было раньше, собрался с мыслями, перестроился, адаптировался к новому сопернику и восстановил баланс перед двумя выездами.

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Некоторые эксперты разумно предполагали, что серия затянется. В Челябинске команда Бенуа Гру должна была получить преимущество вместе с поддержкой трибун. Однако Игорь Никитин просто перекрыл весь воздух быстрым и техничным хоккеистам хозяев. Ярославский клуб добыл две непростые, но уверенные по счёту победы — 5:2 и 3:1. Восвояси он возвращается в отличном настроении.

Во-первых, счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников. Наличие права на ошибку позволяет играть по сопернику и не форсировать события, а именно это коллектив умеет делать прекрасно. Во-вторых, хозяев ждёт сумасшедшая поддержка трибун. Ярославль в одной победе от титула, поэтому болеть за свою команду будет наверняка очень ярко. Это дополнительное давление на соперника.

Третий важный момент — опыт. В составе «Трактора» некоторые лидеры ещё совсем молодые. Тот же феноменальный Максим Шабанов. В первой игре серии заработал 1+1, а в следующих против него стали играть предельно жёстко и внимательно. Пока у 24-летнего форварда преодолеть этот барьер не получается. У «Локомотива» уже совсем взрослые защитники и есть Александр Радулов, которого можно назвать вожаком.

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Кроме того, Игорь Никитин уже доходил до финала в прошлом сезоне. Проиграл. А потому наверняка сделал выводы и провёл работу над ошибками. Все данные факторы в сумме должны принести железнодорожникам четвёртую победу в серии и Кубок Гагарина. Это наверняка будет интересная встреча, где вновь выложится каждый. А единственное сожаление заключается только в том, что матчей в итоге получится всего пять.

Ставка: «Локомотив» обыграет «Трактор» за 1.90.

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