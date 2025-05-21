Пока «МЮ» берёт Лигу Европы, у Роналду — проблемы: экспресс на футбол

Сегодня, 21 мая, очень мало футбольных событий. И это хорошо! Ничего не будет отвлекать от просмотра финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». А чтобы собрать экспресс, обратим также внимание на матч команды, за которую выступает Криштиану Роналду.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Соперники провели ужасный сезон в АПЛ, но благодаря особому настрою добрались до финала Лиги Европы. Исход решающего матча всегда очень трудно предугадать, ведь открываются глубоко сокрытые волевые качества команд. Однако в данном случае всё более-менее очевидно.

За последние 17 лет «Тоттенхэм» не выиграл ни одного трофея. Отсутствует у этой команды менталитет победителя. До финала Лиги Европы подопечные Ангелоса Постекоглу добрались во многом за счёт удобной сетки. А вот «Манчестер Юнайтед» действительно показал себя достойно. Он столкнулся с большими проблемами во встречах с «Лионом» из-за ужасной игры голкипера и защитников, но на характере всё равно прошёл дальше.

«Красные дьяволы» далеко не так сильны, как при сэре Алексе Фергюсоне. Однако в их ДНК осталось то, что заложил легендарный шотландский специалист. Манкунианцы изначально с бо́льшим желанием и рвением выступали в турнире, нежели «Тоттенхэм». В их успех верится больше. Проверим лобовую победу, но итоговая тоже видится хорошим вариантом.

Прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж»

Криштиану Роналду вновь заканчивает сезон без трофеев, однако это ещё не самое страшное. «Аль-Наср» может не попасть в число призёров. В таком случае он пропустит следующий розыгрыш Лиги чемпионов АФК. Будущее знаменитого португальца в клубе под большим вопросом.

«Всемирный клуб» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице Про-Лиги. Даже если команда выиграет оба оставшихся матча сезона, это не гарантирует финиш в топ-3 первенства. Необходимо, чтобы «Аль-Кадисия» хотя бы разок оступилась. Она же, как назло, набрала отличный ход.

«Аль-Халидж» располагается на 10-й строчке, однако представляет опасность. Против «Аль-Насра» наверняка сыграет с особой внимательностью в обороне. Криштиану Роналду будут стараться пристально опекать. Может быть, у подопечных Дониса и не получится отобрать очки у «всемирного клуба», но соперника ждут напряжённые 90 минут.

Экспресс на футбол 21 мая 2025 года

Ставка 1: «МЮ» победит в финале Лиги Европы за 2.60.

«МЮ» победит в финале Лиги Европы за 2.60. Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» за 2.06.

Общий коэффициент: 2.60 х 2.06 = 5.35.