«Локомотив» — чемпион, Дадонов и «Даллас» мстят: экспресс на Кубок Гагарина и плей-офф НХЛ

Пока в плей-офф НХЛ добрались только до полуфинальных серий, в плей-офф КХЛ уже готовятся разыграть Кубок Гагарина. Как видно, скучать не приходится. Берём экспресс на «Чемпионате», где собрано и то, и другое.

Прогноз на матч «Локомотив» Ярославль — «Трактор» Челябинск

Игорь Никитин просто перекрыл весь воздух быстрым и техничным хоккеистам челябинцев. Ярославский клуб добыл две непростые, но уверенные по счёту победы — 5:2 и 3:1. Домой команда возвращается в отличном настроении. Во-первых, счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников. Наличие права на ошибку позволяет играть по сопернику и не форсировать события, а именно это коллектив умеет делать прекрасно.

Во-вторых, хозяев ждёт сумасшедшая поддержка трибун. Ярославль в одной победе от титула, поэтому болеть за свою команду будет наверняка очень ярко. Это дополнительное давление на соперника. Третий важный момент — опыт. В составе «Трактора» некоторые лидеры ещё совсем молодые. У «Локомотива» же опытные защитники и есть Александр Радулов, которого можно назвать вожаком.

Кроме того, Игорь Никитин уже доходил до финала в прошлом сезоне. Проиграл. А потому наверняка сделал выводы и провёл работу над ошибками. Все данные факторы в сумме должны принести железнодорожникам четвёртую победу в серии и Кубок Гагарина. Это наверняка будет интересная встреча, где вновь выложится каждый. А единственное сожаление заключается только в том, что матчей в итоге получится всего пять.

Прогноз на матч «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз»

В минувшем сезоне соперники также спорили за право сыграть в финале Кубка Стэнли. В тот раз «Эдмонтон» оказался сильнее. «Даллас» сделал выводы из ошибок и постарается отомстить обидчику. На предыдущей стадии «Старз» обыграли победителя регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» (4-2).

«Даллас» — отлично организованная, сбалансированная команда. Скорость техничных молодых хоккеистов прекрасно сочетается с опытом и мастерством Ильи Любушкина и Евгения Дадонова. На двоих в текущем розыгрыше плей-офф россияне набрали семь очков. Но у «звёзд» определённые трудности с реализацией, забрасывают не так много.

«Эдмонтон» в этом плане выглядит предпочтительнее. Однако, несмотря на отличную статистику нападающих, вряд ли серия получится результативной. Ни в одной из пяти последних очных встреч, проходивших в Далласе, соперники на двоих не забили больше пяти голов. Последние их матчи получились не очень результативными. Вряд ли моментально переключатся на другой режим и выдадут голевое шоу.

Экспресс на хоккей 21 мая 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» обыграет «Трактор» в пятом матче серии за 1.90.

«Локомотив» обыграет «Трактор» в пятом матче серии за 1.90. Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Даллас» — «Эдмонтон» за 2.12.

Общий коэффициент: 1.90 х 2.12 = 4.02.