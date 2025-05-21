На Роналду — давление со всех сторон. Победитель Лиги чемпионов АФК догоняет!

«Аль-Наср» и так может остаться без медалей, а тут ещё «Аль-Ахли» нагнетает.

22 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Иттифак». Встреча пройдёт в городе Джидда. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Коэффициенты на матч саудовской Про-Лиги «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» 22 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Аль-Ахли» предлагается с коэффициентом 1.30, что составляет примерно 76% вероятности. Победа «Аль-Иттифака» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак» (22.05.2025)

Выиграв Лигу чемпионов АФК, «Аль-Ахли» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше. На достигнутом подопечные Маттиаса Яйссле, видимо, решили не останавливаться. Поставили целью закончить сезон Про-Лиги в призёрах. Пока расположились на пятом месте в турнирной таблице.

«Аль-Ахли» уверенно выиграл пять из шести последних матчей чемпионата Саудовской Аравии. Уступил на выезде «Аль-Шабабу» (1:3). Реабилитировался после поражения быстро — разгромил «Аль-Холуд» (4:1). Финиширует в топ-3, если выиграет оставшиеся два матча, а «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср» потеряют очки.

Норовят оставить Криштиану Роналду без Лиги чемпионов АФК экс-форвард «Брентфорда» Айван Тони и бывший нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. На двоих в 32 встречах чемпионата Саудовской Аравии они забили 29 мячей — практически половину всех голов команды.

«Аль-Иттифак», в свою очередь, спокойно доигрывает сезон и планомерно готовится к следующему. Глобальных целей уже не стоит. Выше седьмой строчки в турнирной таблице Про-Лиги клуб ни при каких условиях не поднимется. И ниже восьмого не опустится. Смысла выкладываться нет.

Мотивации мало. Напрямую с этим связано ухудшение результатов на последнем отрезке сезона. «Аль-Иттифак» выиграл всего лишь две из восьми предыдущих встреч чемпионата. К чести команды, лишь один раз за этот период она пропустила больше двух мячей.

Результативность у «Аль-Иттифака» низкая, однако игра в защите вполне солидная. Поэтому наиболее оптимальным вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.55. «Аль-Ахли» забивает много, но не настолько. В среднем за встречу в Про-Лиге отгружает два гола. Примерно так будет и теперь. Однако конкурентам, в том числе «Аль-Насру» Роналду, от этого не легче.

Ставка: победа «Аль-Ахли» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.