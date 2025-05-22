«Бетис» — «Валенсия». Прогноз: Мамардашвили закроет гештальт

23 мая в матче 38-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Валенсию». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Принципиального влияния на положение команд в турнирной таблице результат не окажет, но всё равно должно быть интересно.

Коэффициенты на матч Примеры «Бетис» — «Валенсия» 23 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 2.08, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики считают, что матч «Бетис» — «Валенсия» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Валенсия» (23.05.2025)

Потеряв очки в трёх предыдущих турах чемпионата Испании, «Бетис» лишился возможности выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Ну, ничего, зато права сыграть в Лиге Европы его уже никто не лишит. Даже в случае поражения в финале Лиги конференций, ведь он находится на соответствующем месте в Ла Лиге.

Решающая встреча третьего по значимости европейского клубного турнира состоится через пять дней после игры с «Валенсией». Предстоящий матч поможет Мануэлю Пеллегрини определиться с составом на финал, совершить корректировки в тактике. А также послужит своего рода проверкой готовности севильцев.

«Валенсия» — очень упрямый и неуступчивый соперник. Первую половину сезона она провела ужасно. Однако, выбравшись из кризиса, набрала отменный ход. Проиграла всего-навсего 3 из 16 предыдущих матчей Примеры. Поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице. Достойно, учитывая все проблемы.

Солидный вклад в успех внёс арендованный у «Ливерпуля» 24-летний вратарь Георгий Мамардашвили. Только в 3 из 16 последних матчей чемпионата Испании он пропустил больше одного мяча. Забить голкиперу сборной Грузии весьма проблематично. Тащит всё, что можно и что нельзя. Понятно, почему чемпион Англии положил на него глаз.

Заключить пари на тотал меньше 2.5 мяча предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Не сомневайтесь — Мамардашвили выступит если не с максимальной концентрацией, то близко к этому. Беречь энергию смысла нет. «Летучие мыши» отправятся в заслуженный безмятежный отпуск сразу после встречи с «Бетисом».

А вот Мануэлю Пеллегрини ещё нужно думать о том, чтобы лидеры подошли к финалу Лиги конференций с полным запасом сил. Вполне вероятно, тренер севильцев прибегнет к ротации. Вряд ли много игрового времени выделит Иско и Антони. Плюсик к уверенности в том, что встреча не получится результативной.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.