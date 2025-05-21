Обидчики Овечкина буксуют из-за Бобровского. Второй матч «Каролина» — «Флорида»

Полуфиналы плей-офф НХЛ в самом разгаре, впереди только самое интересное. В пятницу, 23 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в городе Роли состоится второй матч серии «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз». Стартовое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. После первой встречи счёт 1-0 в пользу гостей.

Коэффициенты на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Флорида» 23 мая 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно составляет 44% вероятности. Победа «Флориды» по итогам трёх периодов оценивается в 2.70 — 37% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.20. В то же время аналитики сомневаются, что второй матч серии получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.96.

Прогноз на второй матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Флорида» (23.05.2025)

Первую встречу, которая также проходила в Роли, «Флорида» выиграла со счётом 5:2. Можно подумать, что преимущество было полностью на стороне гостей, однако всё не так однозначно. Главный тренер Пол Морис сказал, что ему не понравилась игра. И это неудивительно, ведь основному голкиперу команды пришлось совершить 31 спасение.

Вообще, Сергей Бобровский крепко выручает партнёров на протяжении всего плей-офф. За 14 матчей он оформил два шат-аута, больше четырёх шайб пропустил всего один раз. Настолько хорош, что вышел в единоличные лидеры сезона в Кубке Стэнли среди вратарей по количеству выигранных матчей, а также вошёл в список претендентов на «Конн Смайт Трофи». Пожалуй, звено ключевое и незаменимое.

Против россиянина в плей-офф стараются играть очень жёстко. Как отметил он сам — лезут под кожу. «Прилетает» даже от соотечественников. В первом матче серии российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников попал коленом в голову сопернику в одном из эпизодов на пятаке. Скорее всего, без злого умысла. Но факт в том, что спокойной жизни у Бобровского не будет теперь до самого отпуска. Благо пока удаётся контролировать ситуацию.

«Каролина» была хороша на своём льду в четвертьфинальной серии с «Вашингтоном». Во-первых, нейтрализовала Александра Овечкина. Во-вторых, активно пользовалась своими моментами. Однако «Флорида» — действующий чемпион. Это совсем другой уровень. И выездные матчи она проводит по-чемпионски. Спросите у «Торонто Мэйпл Лифс», который проиграл два последних домашних матча с общим счётом 2:12.

Судя по всему, во второй игре серии продолжится супердуэль Свечникова и Бобровского, однако пока что вратарь выглядит более уверенно. К слову, у «Пантерз» есть преимущество перед «Харрикейнз» и в истории очных встреч. С учётом последней теперь в активе шесть побед в 10 матчах. С таким голкипером гости смогут рассчитывать на новый успех, ведь он делает разницу.

Ставка: «Флорида» победит «Каролину» за 2.70.